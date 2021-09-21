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Минэкономразвития: доллар в ближайшие годы не опустится ниже 70 рублей

News.ruиещё 1
7 часов назад

Российская валюта должна укрепиться, но курс доллара не опуститься ниже 70 рублей. Такой прогноз представило Минэкономразвития. По итогам сентября, за доллар будут давать 73,1 рубля в случае развития базового сценария ведомства.

Помесячный прогноз курса рубля по отношению к доллару включён ведомством в обновлённый прогноз социально-экономического развития страны на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. В аналогичном прошлом документе на 2021–2023 годы такого прогноза по валютам не было.

Согласно документу, в октябре доллар должен укрепиться до 72,7 рубля, в ноябре он вновь может опуститься до 72,3 рубля, а в декабре его цена составит 71,9 рубля. В среднем за четвёртый квартал министерство ожидает, что курс закрепится на уровне 72,3 рубля за доллар, а за весь 2021 год — 73,6 рубля.

В 2022 году, по расчётам министерства, колебания не выйдут за рамки 30 копеек, а курс будет находиться на уровне 72,1 рубля за доллар.

На изменение курса рубля в первом полугодии 2021 года влияние оказало расширение положительного сальдо текущего счёта. За этот период его профицит увеличился на 72%, превысив $43 млрд. Его дальнейший рост может привести к уровню в $95,4 млрд (5,6% ВВП). Это произойдёт благодаря наращиванию экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ и выравниванию динамики импорта.

Сегодня, 21 сентября, согласно данным Центробанка, рубль торгуется на отметке 73,2 за доллар.

Прогнозы Минэкономразвития подтверждают расчёты экспертов, которые ранее предостерегли россиян от покупки доллара. Экономисты отметили, что в случае ускорения мировой инфляции ни одна валюта не будет защищённой. В этом случае вкладываться лучше в материальные активы, недвижимость и улучшение качества своей жизни.

Компании,Минэкономразвития,
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