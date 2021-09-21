Google купит здание в Нью-Йорке за $2,1 млрд

Компания Google намерена приобрести за $2,1 млрд здание в западной части Манхэттена в Нью-Йорке для размещения в нем своего нового офиса, несмотря на поддержку корпорацией удаленного режима работы. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

"Мы знаем, для того, чтобы быть действительно счастливыми и продуктивными, нашим сотрудникам нужна работа в команде, - приводит издание слова директора Google по общественной политике и делам правительства Уильяма Флойда. - Из-за этой потребности мы все больше и больше инвестируем в офисные пространства".

Ранее американская корпорация Alphabet, которой принадлежит компания Google, разрешила своим сотрудникам продолжать при желании работать из дома до 10 января 2022 года. В Google также отметили, что по истечении этого срока представительства компании, которые располагаются не в США, будут сами определять срок, когда все сотрудники должны будут вернуться на работу в офис в зависимости от ситуации в каждой из стран.