Заступились за Россию: партнеры «Газпрома» оценили обвинения в сдерживании поставок

Европейский партнер «Газпрома» Uniper поддержал Россию несмотря на обвинения в росте цен

Немецкая энергетическая компания Uniper, выступающая партнером «Газпрома», скептически оценивает заявления о том, что Россия сдерживает поставки газа в Европу. Соответствующую оценку в разговоре с Bloomberg дал коммерческий директор компании Ник ден Холландер, таким образом заступившись за российского газового гиганта, которого в Евросоюзе (ЕС) обвиняют в провоцировании роста цен на газ.

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Стоимость газа в Европе в последние недели бьет рекорды, в середине месяца она приближалась к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. Подорожание поддерживает в том числе низкий уровень запасов в газовых хранилищах. К моменту написания новости стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF составляла около 900 долларов за тысячу кубометров. 17 сентября депутаты Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома», поскольку резкое подорожание газа, по их мнению, могло быть вызвано действиями компании.

«Газпрому» в настоящее время необходимо пополнить собственные запасы на внутреннем рынке, подчеркнул Дидье Олло, исполнительный вице-президент французской компании Engie SA , также сотрудничающей с российским газовым гигантом. По этой причине российская компания не может существенно увеличить экспорт, добавил он. По вопросу же нынешних высоких цен на газ пока можно «мало что сделать», полагает представитель французского предприятия.

«Мы надеемся, что начало зимы в Северном полушарии не будет слишком холодным. В противном случае у нас проблемы», — прокомментировал Олло.

В «Газпроме» прокомментировали получение Еврокомиссией письма от группы депутатов Европарламента с призывом провести антимонопольное расследование в отношении компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заверили в пресс-службе компании, поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам. Также отмечается, что поставщик по мере возможностей стремится покрывать и дополнительный спрос. В компании также подчеркнули, что за 8,5 месяцев 2021 года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиардов кубических метров.

Ранее 40 евродепутатов из Польши и стран Прибалтики выразили мнение, что деятельность поставщика российского газа могла поспособствовать росту цен на газ в Европе. В свою очередь, представитель ЕК Вивиан Лунела заявила, что комиссия считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.

Европа может войти в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, это произойдет в случае, если не наверстать отставание в закачке газа.

«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только с каким объемом?» — сказал Миллер на годовом общем собрании Международного делового конгресса, передает ТАСС.

По его оценке, отставание в закачке газа в Европе сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина». При этом цена на него в ближайшее время может побить очередные рекорды, считает глава «Газпрома».

«Цены в Европе побили уже все возможные рекорды. И может быть даже еще в ближайшее время побьют и те, которые уже достигли», — полагает Миллер.

Ранее представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела сообщила, что европейские газохранилища сейчас заполнены на 71%. По ее словам, год назад этот показатель был выше: 82%. Рекордный рост цен на газ в Европе произошел из-за совпадения ряда объективных факторов, в частности, роста мирового спроса на голубое топливо на фоне восстановления экономики после пандемии.

Нынешний уровень заполнения газовых хранилищ в Европе вместе с низкими поставками из России и проблемами с доступностью сжиженного природного газа (СПГ) могут привести к тому, что региону не хватит топлива даже для отопления, а не только для выработки электроэнергии. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Он предупредил, что если зима окажется по-настоящему холодной, то ряд стран смогут купить больше газа по повышенным ценам, а другим придется распределять его по квотам для населения. По его словам, в этом случае проблему заметит каждый.

Хохштейн подчеркнул, что низкие поставки газа из России нельзя объяснить ничем, кроме политических игр. Мощность украинской газотранспортной системы (ГТС) позволяет увеличить прокачку более чем в два раза, а руководство «Газпрома» уверяет, что в состоянии удовлетворить даже повысившийся спрос.

Решение «Газпрома» не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2», заявил «Газете.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По его словам, есть две основные версии. Первая – «Газпрому» необходимо ограничить поставки для заполнения российских хранилищ на зиму. Кроме того, у компании могут быть некоторые проблемы из-за аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем.

«А вторая – это способ такой силовой игры. «Газпром» пытаются ограничить по «Северному потоку – 2», он пытается показать, что в таком случае не будет выполнять сверхлимитные заявки и цена дополнительно вырастет», — пояснил Митрахович.