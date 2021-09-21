«Авито» может купить «Циан»

Самый крупный в России сайт частных объявлений «Авито» планирует купить платформу о продаже и аренде недвижимости «Циан». Сделка находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). При этом «Авито» ещё летом сформировало официальный запрос на покупку «Циана», но о сделке стало известно только сейчас. Её раскрыл источник Forbes, близкий к антимонопольщикам.

По его словам, сейчас в ведомстве идёт процесс оценки контракта. «В ФАС уже несколько месяцев лежит заявление на одобрение сделки между "Авито" и "Циан". "Авито" хотела купить полностью весь "Циан" для усиления категории недвижимости, но готова рассмотреть и часть бизнеса в городах-миллионниках», — уточнил собеседник издания.

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Если сделка пройдёт успешно, доля «Авито» в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с 40 до 62,2%, добавил он. «Секрет фирмы» отправил запросы в пресс-службы «Авито» и «Циан».

Ранее «Секрет» писал о планах выхода «Циан» на IPO уже в 2021 году. Глобальными координаторами для размещения компания выбрала инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan. Ранее сообщалось, что сервис готовился выйти на биржу США только в 2022 году. В ходе раунда инвестиций компанию могут оценить в $1 млрд.

Сервис «Циан» вышел на рынок в 2001 году. По собственным данным, компания — крупнейший в России интернет-сервис для продажи и аренды недвижимости. Ежемесячная аудитория сайтов сервиса превышает 10,5 млн пользователей. В 2020 году выручка платформы выросла на 14% и составила 4,1 млрд рублей. В том же году Forbes поместил «ЦИАН Групп» на 16-е место рейтинга самых дорогих компаний Рунета, оценив её стоимость в $115 млн.