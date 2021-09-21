Защита ТОАЗа добивается отмены приговора о возмещении 87 миллиардов рублей

Защита надеется на справедливое решение Шестого кассационного суда, который 28 сентября должен рассмотреть в Самаре жалобу на приговор по делу против руководства химического предприятия «Тольяттиазот» (ТОАЗ).

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Суть конфликта

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В декабре 2012 года по заявлению миноритария ТОАЗа - АО «ОХК «Уралхим» было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Руководство завода, а также управленцы основного трейдера предприятия - компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ», были обвинены в том, что в течение 4,5 лет продавали продукцию предприятия по заведомо заниженным ценам, чем нанесли ущерб в размере более 84 миллиардов рублей.

При этом сам ТОАЗ неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшей стороной, а уголовное дело называл безосновательным. Также ТОАЗ был не согласен с наличием какого-либо ущерба, отмечает защита.

Экспертиза

Однако суд не учел эти заявления ТОАЗА и, рассматривая дело, назначил проведение комплексной экономико-правовой экспертизы, чтобы установить, соответствовали ли рыночному уровню цены, по которым в 2007-2012 годах предприятие продавало свою продукцию посреднику.

Экспертиза была выполнена сотрудниками Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (ИЗИСП) Семилютиной Н.Г. и Валентеем С.Д.. Однако у защиты возникли серьезные сомнения в ее качестве, так как в документе были допущены методические и арифметические ошибки, а суду потребовалось проведение трех дополнительных допросов эксперта Семилютиной для исправления хотя бы части из них. Более того, в ходе экспертизы почему-то были проигнорированы случаи, когда «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по ценам выше рынка, что, по мнению адвокатов, «радикально исказило выводы экспертов и привело к возникновению недостоверного экспертного заключения».

Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения в связи с грубейшими нарушениями, уверены адвокаты.

Приговор

Несмотря на это, 5 июля 2019 года Комсомольский районный суд вынес заочный обвинительный приговор бывшим руководителям ТОАЗа Владимиру Махалаю, Сергею Махлаю и Евгению Королеву, а также руководителям основного на тот момент трейдера продукции предприятия – швейцарской компании «Нитрохем Дистрибьюшн АГ» – Циви Андреасу и Рупрехту Беату.

Суд признал их виновными в хищении всего произведенного ТОАЗом аммиака и карбамида за период с 12 ноября 2007 года по 10 марта 2012 года под видом ее продажи Нитрохем по заведомо заниженным ценам и с последующей перепродажей на мировом рынке конечным покупателям по рыночным ценам. Стоимость продукции была оценена в 84 миллиарда 180 миллионов рублей. То есть суд не учел документы, которые подтверждали, что завод получил более 65 миллиардов рублей по официальным договорам на поставку продукции ТОАЗа, несмотря на то, что эти средства поступили на счет предприятия и тратились на выплаты зарплат, развитие производства, налоги и дивиденды.

По мнению суда, в результате этого миноритарные акционеры «Уралхима», владеющие лишь небольшой долей акций ТОАЗа недополучали дивиденды. При этом Комсомольским судом Тольятти был удовлетворен гражданский иск на возмещение материального вреда, причиненного «Уралхиму» в размере 10,3 млрд. рублей, и возмещения материального вреда, причиненного ТОАЗ в размере 77,3 млрд руб. Однако определено, что взыскателем денежных средств в пользу ТОАЗ стал «Уралхим». Сам же ТОАЗ, являясь потерпевшим лицом, был исключен из судебного процесса на время рассмотрения гражданского иска, отмечает защита. 26 ноября 2019 года Самарский областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Также, по данным адвокатов, гражданский иск «Уралхима» был рассмотрен без извещения в установленном законом порядке иностранных гражданских ответчиков. Защита обратила внимание на то, что судья Шестого кассационного суда общей юрисдикции в своем постановлении о назначении судебного заседания на 28 сентября 2021 года прямо сослался на необходимость вызова лиц, находящихся на территории иностранных государств.

Защита руководства ТОАЗа уверена, что выводы судов первой и апелляционной инстанций «противоречат основам закона и не выдерживают никакой критики». Так, адвокаты отмечают, что неверно то, что продукция общества в какой-либо мере принадлежит акционеру, а не самому обществу.

«Если судебные акты первой и апелляционной инстанций будут оставлены в силе, этот прецедент отменит общепризнанный принцип неприкосновенности собственности и откроет эпоху неопределенности для российского бизнеса», - подчеркивается в заявлении защиты.