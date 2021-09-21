Глава польского правительства Матеуш Моравецкий назвал ошибочным строительство газопровода «Северный поток-2». В качестве аргумента политик привел рост цен на газ, пишет ТАСС.

«Я очень плохо оцениваю этот российско-германский проект и считаю его стратегической ошибкой. Доказательством могут послужить растущие цены на газ», — заявил премьер-министр Польши во время пресс-конференции.

Он добавил, что страна всегда выступала против строительства «Северного потока-2» и всячески пыталась препятствовать его завершению.

В июле замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач утверждал, что проект «Газпрома» навредит Центральной и Восточной Европе, а также подорвет единство Евросоюза (ЕС). По мнению чиновника, лучше бы он так и оставался неактивным. Однако 10 сентября газопровод был достроен, и главе польского МИД Збигневу Рау пришлось принять поражение в противостоянии «Северному потоку-2» и призвать страны ЕС к единству, чтобы избежать потенциальных рисков.