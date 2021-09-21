ФАС выставила Booking.com штраф и угрожает судом

Федеральная антимонопольная служба заявила, что если Booking.com не рассчитается с государством, то она обратится в суд.

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Судя по всему, антимонопольщики будут до конца бороться за то, чтобы Booking.com заплатил. ФАС в августе оштрафовала сервис бронирования отелей на 1,3 млрд рублей. Компания, естественно, пошла в суд. Антимонопольщики сейчас говорят, что если Booking все-таки не заплатит, то они тоже пойдут в суд, и привели железный аргумент: штрафы надлежит платить.

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На сервис еще в 2019 году пожаловалась «Опора России». Основная претензия малого бизнеса в том, что Booking запрещает сотрудничающим с ним отелям устанавливать более выгодные цены на других площадках. И ФАС сочла, что это злоупотребление доминирующим положением на рынке. Хотя даже сами отельеры замечают: никто ведь насильно не заставляет работать с Booking. Мнение гендиректора City Park Hotel в Сочи Ильи Завиваева:

Илья Завиваев, гендиректор City Park Hotel в Сочи:

«Если он является лидером среди онлайн-агрегаторов, то это в принципе не может быть его недостатком. Это его достоинство. Но при этом же никто не обязан с ним выстраивать отношения. То есть каждый отель может с ним сотрудничать, а может и не сотрудничать, никто никого не принуждает. Если для какого-то отеля это является экономически невыгодным, то какие вопросы могут быть?»

Понятно, что дело в первую очередь в комиссиях, которые отели платят сервису бронирования. У агрегатора она в среднем около 20%. Но за это гостиницы получают возможность продавать номера, причем по всему миру. Крупные сети могут рекламировать свои услуги самостоятельно, напрямую договариваться с корпоративными клиентами. А вот для малого бизнеса, от которого и поступила жалоба, Booking — это важнейшая платформа для того, чтобы рассказать о себе потенциальным гостям. И, кстати, нередко, познакомившись на Booking, они потом договариваются друг с другом самостоятельно, не делясь с агрегатором комиссией. Комментирует гендиректор конгресс-отеля Don-Plaza в Ростове-на-Дону Андрей Демишин:

Андрей Демишин, гендиректор конгресс-отеля Don-Plaza в Ростове-на-Дону:

«Сотрудничество с Booking стоит дорого. Конечно же, хотелось бы, чтобы это было дешевле. Но никто не может с ним сравниться по его представленности и по удобству сервисов, в первую очередь для тех, кто бронирует, — это тоже факт. Поэтому, если бы была какая-то реальная альтернатива Booking, я уверен, что все отели были бы этому только рады. Но запретить Booking или заставить его работать на других условиях — я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что это возможно».

Претензии к Booking, конечно, есть не только в России, но и в других странах, в том числе в Европе. А в Турции сервис вообще заблокирован. Но именно у нас компании выставили рекордный для нашей антимонопольной службы штраф. 1,3 млрд рублей превышают 11% от общего оборота Booking в России.

А вот что об отношении сервиса и властей Греции рассказывает вице-президент туристического холдинга Ambotis Костас Куртидис:

— Вы не припомните претензий греческих властей к Booking?

— Нет, у нас как-то тихо на этом фронте. Достаточно тихо. Но есть у отельеров претензии периодически, когда уже, например, приходит время платить и так далее. Но так, чтобы на уровне правительства и на уровне антимонопольного штаба, такого я не припомню. В принципе работать можно. Это достаточно серьезная платформа, где можно реализовывать свой продукт.

Ранее ФАС отметилась и еще одним делом, на этот раз против Tele2. Оператор, по данным ведомства, поднял тарифы на 13%, и это затронуло 12 млн россиян. Tele2 ответил, что у него есть экономическое обоснование и он предоставлял его антимонопольщикам. Во время пандемии вырос трафик, абонентам потребовалась более качественная связь, и естественно, что оператору приходится тратить на это средства. Более того, в этой сфере у нас нет монополии, в России четыре крупнейших оператора связи. И если клиента не устраивает Tele2, то он легко может сменить сотовую компанию с сохранением номера. Не говоря уже о практике, что как только человек затевает этот процесс, то оператор обычно тут же предлагает самые выгодные условия. Но то она и конкуренция.