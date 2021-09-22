Natura Siberica сократила выплаты сотрудникам

Крупнейший производитель косметики в России Natura Siberica заявил о сокращении выплат сотрудникам. Как следует из официального заявления компании, с которым ознакомился ТАСС, данные меры связаны с тем, что производство и продажи компании находятся в простое.

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"Группа компаний Natura Siberica объявляет о вынужденном сокращении выплат сотрудникам из-за того, что производство и продажи находятся в простое. Сотрудники, не имеющие возможности работать по не зависящим от компании причинам, будут получать две трети от оклада. Производство и магазины Natura Siberica вынужденно простаивают. На работу не могут выйти сотни сотрудников. Кризис вызван действиями миноритарного акционера, который заблокировал завод и лишил компанию права пользоваться своими торговыми знаками", - говорится в сообщении компании.

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По словам представителя компании Виктора Логинова, от полной нормализации работы компанию на сегодняшний день "отделяет только продолжающееся со стороны ее миноритарного участника блокирование товарных знаков и производства компании".

"Вынужденное сокращение выплат вызвано неправомерными действиями ООО "Дозакл" и миноритарного участника Natura Siberica - Ирины Трубниковой. Компания оценивает нанесенные ею убытки Natura Siberica примерно в 1,7 млрд рублей", - приводятся в заявлении слова Логинова.

Он добавил, что из-за простоя производства и части розничной сети, а также блокирования товарных знаков компания ежедневно несет потери в размере не менее 20 млн рублей.

"Компания уже подала иски на возмещение этих убытков", - уточнил Логинов.

В компании также напомнили, что работники основного производства Natura Siberica в подмосковном Дмитрове не могут выйти на работу с 30 августа 2020 года, а с 1 сентября 2021 года не могут начать работать сотрудники розничных магазинов компании.

"Основное производство Natura Siberica в Дмитрове заблокировано 30 августа 2021 года при участии представителей ООО "Дозакл" и сотрудников ЧОП, нанятых Ириной Трубниковой. Спустя всего два дня она единолично приняла решение о запрете на использование товарных знаков Natura Siberica в России, в связи с чем группа компаний Natura Siberica была вынуждена закрыть все розничные магазины в России и прекратить отгрузку продукции контрагентам", - следует из документа производителя.

Компания также заявила об ошибках, совершенных предыдущим менеджментом в части задолженностей по выплатам, а также финансовых злоупотреблений со стороны ее работников.

"Эта задолженность и неоправданно высокие выплаты бывшему топ-менеджменту Natura Siberica в десятки миллионов рублей, создают опасно высокое давление на финансовую устойчивость компании. В настоящий момент, из-за непрекращающихся атак, компания продолжает нести существенные экономические убытки и вынуждена временно отказаться от повышенных выплат только для сотрудников неработающих магазинов", - отмечают в компании.

Официальными комментариями других компаний, указанных в заявлении Natura Siberica, и совладелицы крупнейшего производителя косметики Ирины Трубниковой ТАСС пока не располагает.

Судебные решения и иск

В июле этого года ТАСС стало известно о том, что компания "Эн+ Рециклинг" подала иск к производителю косметики Natura Siberica (ООО "Первое решение") на 4,5 млрд рублей. Иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов "Эн+ Рециклинг", помещения которого арендовало "Первое решение". При этом, как следует из сообщения Natura Siberica, по иску "Эн+ Рециклинг" суд арестовал бренды Natura Siberica - "Рецепты бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Домашние рецепты", Organic Shop и другие. Всего, по информации компании, арестовано 65 брендов, а также три автомобиля, принадлежащих ООО "Первое решение". В "Эн+ Рециклинг" в свою очередь заявили, что обеспечительные меры никак не препятствуют производственной деятельности производителя Natura Siberica, поскольку касаются только запрета на отчуждение исключительных прав на товарные знаки.

Ранее в компании "Первое решение" сообщили о том, что МЧС России по итогам расследования выпустило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту пожара. Как отметили в "Эн+ Рециклинг", постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое ссылается "Первое решение", отменено прокуратурой.

В "Эн+ Рециклинг" подтвердили, что пожар на Дмитровском заводе произошел 21 марта 2020 года. Возгорание началось в помещениях, которые на тот момент арендовала компания "Первое решение". В результате пожара было уничтожено более 80% построек промзоны на площади 60 тысяч кв. м.