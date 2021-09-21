Shell откажется от нефти для спасения планеты

Нефтяной гигант Shell покинет Пермский бассейн — свое крупнейшее месторождение нефти в США. Компания намерена отказаться от нефти и сосредоточиться на переходе к чистой энергии для спасения планеты, сообщает Reuters.

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Shell продаст все свои активы в регионе, где добывала около 175 тысяч баррелей нефти в сутки, американской компании ConocoPhillips за 9,5 миллиарда долларов наличными. После объявления о продаже акции Shell выросли на 3,15 процента. Согласно условиям сделки, около 91 тысячи гектаров земли, а также почти одна тысяча километров соответствующей инфраструктуры — нефте- и газопроводов, а также трубопроводов для воды — перейдут во владение ConocoPhillips. Shell планирует вернуть акционерам семь миллиардов долларов в качестве дивидендов после сделки.

После продажи пермских активов у Shell в США останется месторождение нефти и газа в Мексиканском заливе, где компания является крупнейшим оператором. Ранее Shell принадлежали газовые активы в Аппалачах, но они были проданы в 2020 году. Сделки подтверждают стремление Shell сократить выбросы и сделать свою деятельность более экологичной, чего требуют регуляторы и инвесторы, отмечает агентство.

Для ConocoPhillips сделка с Shell стала второй крупной покупкой за последний год. В октябре 2020 года американская компания приобрела производителя сланцевой нефти Concho Resources.