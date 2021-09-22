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Осужденным разрешили устаиваться на работу

Елена Прошина
45 минут назад

Министерство юстиции России разработало поправки, согласно которым индивидуальные предприниматели смогут использовать труд осужденных. Новый законопроект коснется тех осужденных, которых приговорили к принудительным работам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Осужденным разрешили устаиваться на работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно опубликованной информации, осужденные к принудительным работам получат возможность трудоустройства у индивидуальных предпринимателей. От них поступают предложения о работе на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих. Если у осужденного есть специальное образование и необходимые навыки, он может претендовать на должности парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков.

26 мая в министерстве юстиции заявили, что к 2030 году в исправительных работах будут задействованы 100% осужденных, которых приговорили к принудительным работам. В министерстве уточнили, что все осужденные будут работать добровольно и получать заработную плату.

Ранее министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.