Альфа-банк и ГП договорились по долгам компаний Абызова

Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генпрокуратурой и урегулировал проблему с долгами компаний экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. По договорённости банк перечислит деньги на благотворительность, точная сумма при этом неизвестна. Ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обязал Михаила Абызова выплатить $22 млн, а Альфа-банк — $30,8 млн и 5,6 млрд рублей.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка, деньги пойдут на благотворительность в сфере образования и просвещения. «Это касается помощи детям», — добавили там.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Спустя четыре месяца суд арестовал 121,7 млн на банковских счетах экс-министра.

Абызова обвиняли в организации преступной группы, хищениях и отмывании денег, а также в незаконной предпринимательской деятельности. Сумма арестованных средств по текущему курсу равна около 8,7 млрд рублей. В апреле 2019 года суд арестовал два дома, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место Абызова, а также более 437 млн рублей.

Ущерб от деятельности Абызова оценили в 36 млрд рублей: 32 млрд — прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, ещё 4 млрд — выведенные за рубеж средства.

По версии следствия, Абызов связан с 70 офшорными компаниями, через счета которых прошло $860 млн, а $770 млн было выведено, выяснили журналисты в ноябре 2019 года. Экс-министр мог проводить операции через эстонское отделение Swedbank, клиентом которого являлся.