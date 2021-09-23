«Пятерочку» и «Магнит» обвинили в завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила предупреждения руководству торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышения цен на продукты питания в Московской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

По данным организации, ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») в нескольких городских округах Подмосковья установили более высокие цены на товары, чем в других. Причем в разных магазинах была увеличена стоимость одних и тех же продовольственных товаров. В частности, цены на пшеничную муку, хлеб, кур и свинину были завышены более чем на 10%.