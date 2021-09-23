Сбер профинансирует строительство двух солнечных электростанций в Башкирии

Электростанции будут вырабатывать энергию для поставок на розничный рынок. Оба объекта планируется сдать в эксплуатацию в июне 2022 года. Финансирование предоставляется на 12 лет и осуществляется в рамках меморандума , который Сбер и «Солар Системс» подписали в феврале 2021 года.

Наше многолетнее сотрудничество с «Солар Системс» исключительно важно для развития «зелёной» генерации в стране. В начале года мы подписали с партнером меморандум о расширении партнерства в сфере возобновляемых источников энергии и сейчас предоставили первый объем финансирования в размере 300 млн рублей для строительства солнечных электростанций в Башкортостане. Объекты возобновляемой электроэнергетики помогают декарбонизировать отечественную экономику, и мы системно финансируем их строительство в различных регионах страны в рамках нашей ESG-стратегии. Уверен, что вместе мы сможем минимизировать воздействие человека на природу, обеспечив страну «зелёной» энергией, которая не требует сжигания ископаемого топлива