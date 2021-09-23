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Чем дефолт китайской Evergrande грозит российскому бизнесу

Лера Букина
1 час назад

Если китайский девелопер Evergrande обанкротится, российские компании из сфер металлургии и добычи природных ископаемых могут столкнуться с серьезными проблемами, сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

Чем дефолт китайской Evergrande грозит российскому бизнесу
Фото: ReutersReuters

Главный риск неконтролируемого банкротства Evergrande – обвал цен на рынке недвижимости Китая, заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. Из-за этого уменьшатся инвестиции в сектор, упадет спрос на металлы и строительные материалы. Ситуация может привести к замедлению темпов роста экономики КНР и давлению на стоимость сырьевых товаров. В зоне риска находятся акции российских компаний металлургии и добычи, которые могут столкнуться с сокращением спроса на их продукцию со стороны Китая, отметил Клещев.

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«Дополнительный шок в случае падения рынка недвижимости Китая может ускорить снижение сырьевых рынков. Это будет означать недополученные прибыли компаний, меньшие дивиденды акционерам и недополученные доходы в бюджет», — подчеркнул он.

Негативный фактор в ситуации с Evergrande приведет к росту волатильности рынков в конце года, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Однако у него нет опасений относительно рубля, поскольку российская валюта зависит по большей части от состояния рынка нефти и внутренних факторов.

Если реализуется негативный сценарий «кризиса Evergrande», потенциал негативной динамики индекса Мосбиржи и курса рубля к USD достигнет 20–70% и 10–60% в течение полугода-года к текущим уровням, считают в «Фридом Финанс». По их прогнозам, вероятность подобного ценового шока на российском рынке составляет 20%.

China Evergrande Group является крупным застройщиком Китая. Компания не может расплатиться по двум кредитам коммерческим банкам. Ее долг превысил $301 млрд, на рынках началась активная распродажа акций застройщика.

Evergrande может запустить всплеск банкротств, что приведет к новому кризису, отметил основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров. Золото и ценные бумаги добывающих его компаний стали лучшими защитными активами в этой ситуации, отметил он.

Компании,Федор Сидоров,Евгений Локтюхов,Станислав Клещев,Банк ВТБ,газета "Известия",
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