Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Цитрус" или "Победа": какой лоукостер будет дешевле

Роман Кирьянов
20 минут назад

Новый авиаперевозчик Citrus может конкурировать с "Победой" за счет более низких цен на одинаковых маршрутах. Таким мнением с "Рамблером" поделился председатель редакционного совета журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий.

"Цитрус" или "Победа": какой лоукостер будет дешевле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В первую очередь, надо понимать, о каких маршрутах идет речь. Там, где они будут работать на конкурирующих с "Победой" направлениях, вполне можно ожидать, что цены будут, как минимум, сопоставимы, а вероятно и меньше, - считает он. - Это вполне логично, если новая компания хочет захватывать рынок"

Видео дня

Эксперт отмечает, что более низкие по сравнению с конкурентами цены являются вполне логичным решением для компании, которая пытается войти на новый рынок.

"В целом, я могу сказать, что предпосылки к тому, что Citrus будет стараться конкурировать за счет более низких цен, есть. Будет последовательно реализована низкотарифная модель, и я думаю, что создатели авиакомпании имеют понимание того как она будет работать и на каких рынках. Так что вполне перспективное начинание", - полагает он.

Что же касается маршрутов, на которых Citrus не будет напрямую конкурировать с "Победой", то, считает Синицкий, тут перевозчик может ориентироваться на другие компании, подстраивая цену под них. И не обязательно она будет сильно ниже рынка.

"Но если сравнивать разные маршруты, то там политика ценообразования может отличаться. Да и сравнить различные направления довольно непросто", - уточнил специалист.

Авиакомпания S7 объявила о создании лоукостера под названием Citrus. Планируется, что новый авиаперевозчик будет осуществлять перелеты между региональными центрами России, минуя Москву и Санкт-Петербург.

Бывший генеральный директор "Аэрофлота", министр транспорта РФ Виталий Савельев высказался о перспективах создания в РФ нового лоукостера ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ 2021 года.

«Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – передает РИА «Новости» слова Савельева.

Как сообщал РБК, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева в июле текущего года заявила, что продажи билетов на рейсы Citrus начнутся с 1 апреля 2022 года.

Компании,Татьяна Филева,Алексей Синицкий,Виталий Савельев,АК S7,Аэрофлот,РИА Новости,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители