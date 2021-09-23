"Цитрус" или "Победа": какой лоукостер будет дешевле

Новый авиаперевозчик Citrus может конкурировать с "Победой" за счет более низких цен на одинаковых маршрутах. Таким мнением с "Рамблером" поделился председатель редакционного совета журнала "Авиатранспортное обозрение" Алексей Синицкий.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В первую очередь, надо понимать, о каких маршрутах идет речь. Там, где они будут работать на конкурирующих с "Победой" направлениях, вполне можно ожидать, что цены будут, как минимум, сопоставимы, а вероятно и меньше, - считает он. - Это вполне логично, если новая компания хочет захватывать рынок"

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Эксперт отмечает, что более низкие по сравнению с конкурентами цены являются вполне логичным решением для компании, которая пытается войти на новый рынок.

"В целом, я могу сказать, что предпосылки к тому, что Citrus будет стараться конкурировать за счет более низких цен, есть. Будет последовательно реализована низкотарифная модель, и я думаю, что создатели авиакомпании имеют понимание того как она будет работать и на каких рынках. Так что вполне перспективное начинание", - полагает он.

Что же касается маршрутов, на которых Citrus не будет напрямую конкурировать с "Победой", то, считает Синицкий, тут перевозчик может ориентироваться на другие компании, подстраивая цену под них. И не обязательно она будет сильно ниже рынка.

"Но если сравнивать разные маршруты, то там политика ценообразования может отличаться. Да и сравнить различные направления довольно непросто", - уточнил специалист.

Авиакомпания S7 объявила о создании лоукостера под названием Citrus. Планируется, что новый авиаперевозчик будет осуществлять перелеты между региональными центрами России, минуя Москву и Санкт-Петербург.

Бывший генеральный директор "Аэрофлота", министр транспорта РФ Виталий Савельев высказался о перспективах создания в РФ нового лоукостера ходе сессии «Транспортный каркас экономики» на ПМЭФ 2021 года.

«Все мировые тренды показывают на развитие лоукост-перевозок... Мы будем пытаться создать в средней полосе ещё один лоукостер, который поможет мобильности населения и существенно удешевит перевозки», – передает РИА «Новости» слова Савельева.