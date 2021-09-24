В "Газпроме" назвали абсурдом обвинения европейцев

Поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, "Газпром" увеличил добычу газа год к году на 18,4%. Обвинения в том, что "Газпром" недопоставляет газ в Европу абсурдны. Такое мнение высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала "Газпрома".

Фото: ТАСС ТАСС

По данным из статьи Комлева, Европа увеличила импорт трубопроводного газа в первом полугодии 2021 года на 31,5 млрд куб. м или на 33%. При этом отборы российского газа увеличились на 17,2 млрд куб м или на 22%. "Поставки трубопроводного газа "Газпромом" происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришелся на долю важнейших покупателей", - пишет Комлев. В качестве основных потребителей он назвал Германию, Турцию и Италию.

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Добыча "Газпрома" к концу июля, по предварительным данным, достигла 298,2 млрд куб. м газа, что на 18,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, указывает он. "При этом экспорт газа компании вырос на 23,2%, а поставки в дальнее зарубежье увеличены до 115,3 млрд куб. м. Эти данные доказывают абсурдность обвинений "Газпрома" в недопоставках", - заключил Комлев. Так, Германия нарастила экспорт российского газа в первом полугодии 2021 года почти на 44% год к году, до 28,9 млрд куб. м, Турция - более чем в три раза - до 14,6 млрд куб. м, Италия - на 14%, до 11,4 млрд куб м.

Влияние погоды на объемы потребления газа в Европе являются "могущественным и непредсказуемым" фактором, отметил Комлев.

"Фактическое потребление газа в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 39 млрд куб. м, до 316 млрд куб. м. При этом вклад погодного фактора составил +6,3 млрд куб. м. В первом полугодии 2020 года негативное влияние этого фактора выразилось в сокращении спроса на 15,9 млрд куб. м. Таким образом, влияние погодного фактора год к году было доминирующим", - указывает Комлев.

Он напомнил, что в 2020 году погода "играла" исключительно на стороне покупателя. "В 2021 году ситуация изменилась на противоположную. Погода "сработала" в интересах продавцов", - отметил он.

Погодный индекс по Европе в первой половине 2021 года был в целом выше как климатической нормы, так и уровня прошлого года - 102,9% против 90,1% в первой половине 2020 года, приводит статистику Комлев. Этот индекс в первом квартале 2020 года имел минимальные значения и только во втором квартале приблизился к средним показателям 2010-2020 годов. В первом квартале 2021 года погодный индекс был близок к норме, но уже во втором квартале года значительно превышал ее, установив новый максимум в апреле и мае, напомнил глава управления "Газпром экспорта".

Ранее источник ТАСС сообщал, что группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня.

Поставки СПГ из США в Европу

Надежды стран Европы на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США будут стабильными, не оправдываются уже второй год подряд из-за привлекательной цены на рынке Азии для американского СПГ, считает Комлев.

"Надежды европейцев на стабильные поставки СПГ из США не оправдывают себя уже второй год подряд. В прошлом году низкая европейская цена сделала эти поставки невыгодными, в этом году она уже покрывала издержки, но была менее привлекательной, чем азиатская", - сказал он.

Комлев при этом отменил, что в первом полугодии 2021 года поставки СПГ из США достигли рекордного уровня и выросли на 38,3%, но не за счет Европы, а за счет Китая, Японии и Бразилии. При этом существенное снижение поставок наблюдалось в странах Европы, таких как Бельгия, Италия, Испания и Турция.