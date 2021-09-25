Суд Канады освободил финдиректора Huawei

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает РИА Новости.
До сих пор она находилась под домашним арестом. Минюст дал ей разрешение покинуть страну.
24 сентября финдиректор заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Мэн частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.
Министерство юстиций Канады отмечает, что в результате не осталось оснований для продолжения экстрадиционных процедур.
Финдиректора арестовали в Канаде в 2018 году по запросу американских властей. Спустя десять дней Мэн отправили под домашний арест с залогом в 10 млн канадских долларов. Ее обязали носить GPS-браслет и платить за охрану.
С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.
Китайский МИД выразил «решительный протест» Вашингтону в связи с задержанием финдиректора компании «Huawei». Для этого заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому вручили ноту.