Суд Канады освободил финдиректора Huawei

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает РИА Новости.

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До сих пор она находилась под домашним арестом. Минюст дал ей разрешение покинуть страну.

24 сентября финдиректор заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Мэн частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.

Министерство юстиций Канады отмечает, что в результате не осталось оснований для продолжения экстрадиционных процедур.

Финдиректора арестовали в Канаде в 2018 году по запросу американских властей. Спустя десять дней Мэн отправили под домашний арест с залогом в 10 млн канадских долларов. Ее обязали носить GPS-браслет и платить за охрану.

С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.