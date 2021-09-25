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Суд Канады освободил финдиректора Huawei

Елена Прошина
1 час назад

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде освободил финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщает РИА Новости.

Суд Канады освободил финдиректора Huawei
Фото: ReutersReuters

До сих пор она находилась под домашним арестом. Минюст дал ей разрешение покинуть страну.

24 сентября финдиректор заключила сделку с властями США, требовавшими ее экстрадиции из-за подозрений в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Мэн частично признала вину в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.

Министерство юстиций Канады отмечает, что в результате не осталось оснований для продолжения экстрадиционных процедур.

Финдиректора арестовали в Канаде в 2018 году по запросу американских властей. Спустя десять дней Мэн отправили под домашний арест с залогом в 10 млн канадских долларов. Ее обязали носить GPS-браслет и платить за охрану.

С тех пор Ваньчжоу проживала в доме мужа в Ванкувере, ожидая окончательного решения об экстрадиции.

Китайский МИД выразил «решительный протест» Вашингтону в связи с задержанием финдиректора компании «Huawei». Для этого заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн вызвал посла США, которому вручили ноту.

Компании,Минюст РФ,МИД,РИА Новости,
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