Суд опубликовал подробности спора компаний Безоса и Маска

Суд в США опубликовал подробности жалобы Blue Origin на Американское космическое агентство (NASA). Компания миллиардера Джеффа Безоса оспорила контракт ведомства с фирмой SpaceX Илона Маска на разработку модуля для высадки человека на Луну (HLS). Суть спора заключалась в том, что SpaceX не собирается проводить анализ готовности к полёту перед запуском каждого элемента HLS. А без этой процедуры NASA якобы не могло отдать тендер компании Маска.

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Опубликованная судом версия жалобы Blue Origin — это апелляция на решение Счётной палаты США, которая в июле отклонила протесты компании по поводу контракта SpaceX и NASA. Как говорится в документе, по условиям тендера компания-подрядчик должна проводить проверку готовности к полёту перед запуском каждого элемента систем лунного модуля. Blue Origin заявила, что SpaceX собирается провести 16 запусков «танкера» Starship, доставляющего топливо на орбиту, но при этом лишь один раз проверить готовность.

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Компания Безоса настаивает, что SpaceX не выполнила требования NASA, поэтому космическое агентство не могло заключить с ней контракт. Как говорится в жалобе, отказ ведомства от собственных первоначальных требований нанёс ущерб другим участникам тендера — Blue Origin и компании Dynetics.

Фирма Безоса подчеркнула, что не знала об отказе NASA требовать проведения проверки готовности. Иначе компания бы разработала и предложила «совершенно иную архитектуру модуля с соответствующими отличиями в технических, управленческих и ценовых параметрах».

Предыстория конфликта

В апреле 2021 года SpaceX выиграла контракт NASA на отправку астронавтов на Луну. На строительство специального корабля, который должен в 2024 году доставить двух астронавтов на поверхность Луны, компания Илона Маска получила $2,9 млрд.

В тендере также участвовали Blue Origin и Dynetics. Ожидалось, что заказ на строительство корабля получат сразу два претендента, но в итоге NASA выбрало только SpaceX, поскольку она запросила на выполнение проекта меньше остальных участников.

Blue Origin и Dynetics пытались оспорить итоги конкурса и обратились в Счётную палату США, однако та отказалась пересматривать результаты тендера. Ведомство согласилось, что NASA допустило ошибку, не требуя проверки готовности перед каждым запуском Starship. Но протесты всё равно отклонили: аудиторы не считают, что это требование сильно бы повлияло на выбор победителя.