Запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2» может сорваться из-за действий немецкой партии «Зелёные», заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. В интервью Lenta.ru он допустил, что проект придётся остановить, если «зелёные» вдруг «обнаружат» около газопровода семейство редких ящериц.

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То, что «зелёные» будут всячески пытаться торпедировать «Северный поток — 2», не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию, — подчеркнул Хрупалла.

Он добавил, что его скептицизм растает лишь тогда, когда по трубопроводу пойдёт первый газ.