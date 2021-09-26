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В ФРГ не исключили остановку «Северного потока — 2» из-за редких ящериц

News.ru
3 часа назад

Запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2» может сорваться из-за действий немецкой партии «Зелёные», заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. В интервью Lenta.ru он допустил, что проект придётся остановить, если «зелёные» вдруг «обнаружат» около газопровода семейство редких ящериц.

Названа новая причина возможного срыва запуска "Северного потока - 2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

То, что «зелёные» будут всячески пытаться торпедировать «Северный поток — 2», не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию, — подчеркнул Хрупалла.

Он добавил, что его скептицизм растает лишь тогда, когда по трубопроводу пойдёт первый газ.

«Северный поток-2»: боль для нового правительства Германии

Ранее стало известно, что противники строительства «Северного потока — 2» могут навредить проекту, заявили в Польше. В частности, превратить планы России в «инвестиционные руины» может стратегия польской нефтегазовой компании PGNiG, считает журналист Войцех Якубик. Он напомнил, что PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Компании,Lenta.ru,
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