YouTube сделает «все возможное» для дальнейшей работы в РФ

Несмотря на возможные разногласия с российскими властями, YouTube рассчитывает на продолжение работы сервиса в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Сюзан Воджицки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так она ответила на вопрос, покинет ли Google, чьей «дочкой» является YouTube, российский рынок, как это было с Китаем. Воджицки сообщила, что работа и обслуживание аудитории будут обеспечены в максимальном объёме, даже когда есть разногласия с властями.

Гендиректор отметила, что компания сделает все, чтобы разрешить противоречия. Воджицки рассказала, что поступающие от российских властей запросы изучаются, после чего принимается решение о блокировке контента, основываясь на целом ряде разных факторов.

Ранее YouTube заблокировал в России видео со списками «Умного голосования».

Контент стал недоступен в российском домене по требованию государственных органов. Как сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин, компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.

YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. YouTube стал вторым сайтом в мире по количеству посетителей.