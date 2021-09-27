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Сотрудники Wildberries припугнули забастовкой 8 тысяч человек

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Работники пунктов самовывоза Wildberries продолжают борьбу против новых правил оплаты труда. Они считают, что им недоплатили за август и сентябрь и готовы объявить забастовку, если деньги не поступят в октябре. Петиция с жалобами бастующих уже собрала более 38 000 подписей.

Сотрудники Wildberries припугнули забастовкой 8 тысяч человек
Фото: кадр из видео / YouTube-канал «Игорь Рыбаков»кадр из видео / YouTube-канал «Игорь Рыбаков»

«Если нас не услышат, до 80% пунктов вывоза заказов объявят забастовку, не выйдут на работу около 8000 человек», — пообещал один из авторов воззвания.

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С 1 июля 2021 года в компании ввели новую мотивацию оплаты труда менеджеров пунктов самовывоза. Однако «фактически изложенные условия оплаты невыполнимы на большей части самовывозов России ввиду большой загруженности складов и большого потока клиентов», сказано в петиции. Авторы обращения потребовали от руководства перерасчёта и доплат за август и сентябрь.

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Как сообщили Forbes в пресс-службе Wildberries, в августе около 90% сотрудников ретейлера получили повышенную премию.

«Те же, кто работал не очень — по ним и премии были ниже. Но, так как это новые KPI, мы, конечно же, пошли навстречу нашим коллегам, и в рамках переходного периода им уже была произведена доплата до их среднего дохода. Мы встречаемся с сотрудниками, объясняем им новые KPI и как зарабатывать ещё больше», — пояснил представитель компании.

Составители петиции подтвердили журналу получение доплаты за август.

«Доплату мы получили, так сказать, по-среднему: 75% опрошенных коллег получили дополнительные выплаты, 25% по сей день остались ни с чем», — поделились собеседники.

По их словам, 90% менеджеров недовольны новой системой оплаты.

Ранее на канале «Москва 24» вышел сюжет, в котором сотрудница одного из пунктов самовывоза рассказала, что новые ключевые показатели эффективности работы (KPI) позволили ей получить за месяц более 190 000 рублей. По словам работника пункта выдачи заказов Wildberries, с которым пообщался Forbes, «это немыслимая сумма, таких зарплат у менеджеров никогда не было и не будет».

«Мы бы хотели принимать участие в разработке KPI, а нас просто ставят перед фактом. Почему были выставлены именно такие коэффициенты — непонятно, ведь сложилась парадоксальная ситуация: сотрудники тех пунктов, которые наиболее популярны и на которые приходится наибольшее количество заказов, недополучили больше всех», — заметил другой работник пункта выдачи.

Сотрудники компании ожидают, что в октябре Wildberries рассчитается с ними за сентябрь. В противном случае «не выйдут на работу около 8000 человек», обещают организаторы петиции.

Ранее «Секрет» писал , что совладельцы Wildberries стали богатейшей семьёй России.

Forbes,
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