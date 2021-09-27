Сотрудники Wildberries припугнули забастовкой 8 тысяч человек

«Те же, кто работал не очень — по ним и премии были ниже. Но, так как это новые KPI, мы, конечно же, пошли навстречу нашим коллегам, и в рамках переходного периода им уже была произведена доплата до их среднего дохода. Мы встречаемся с сотрудниками, объясняем им новые KPI и как зарабатывать ещё больше», — пояснил представитель компании.