Тарифы на услуги ЖКХ собрались увеличить

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят поднять до экономически обоснованных, сообщают «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина в адрес правительства РФ.
Данный вопрос прорабатывают Федеральная антимонопольная служба, министерство труда, Минэкономразвития, министерство финансов России. Как предполагается, тарифы будут установлены, исходя из соответствия планам по ремонту и модернизации инфраструктуры.
В этом случае платежи по услугам ЖКХ могут начать расти выше уровня инфляции. Предполагается компенсировать повышение тарифов, однако льготу получат отдельные категории россиян из числа социально-незащищенных.
По данным ФАС, дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки населения.
В Госдуме отмечают, что сегодня в стране есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем».
В следующем году в России индексация тарифов ЖКХ остается на ранее согласованном уровне и не превысит 4%.