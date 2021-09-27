Тарифы на услуги ЖКХ собрались увеличить

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства хотят поднять до экономически обоснованных, сообщают «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Марата Хуснуллина в адрес правительства РФ.

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В этом случае платежи по услугам ЖКХ могут начать расти выше уровня инфляции. Предполагается компенсировать повышение тарифов, однако льготу получат отдельные категории россиян из числа социально-незащищенных.

По данным ФАС, дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки населения.

В Госдуме отмечают, что сегодня в стране есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2022 году сдерживать инфляцию будут регулируемые тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые станут для неё «якорем».