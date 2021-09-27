«Газпром-медиа» создал российский аналог TikTok

До конца 2021 года медиахолдинг «Газпрома» запустит социальную сеть Yappy с вертикальными видео — аналог китайского приложения TikTok. В Yappy каждый может максимально реализовывать свой творческий потенциал, говорят разработчики. Эксперты считают, что компании нужно вложить сотни миллионов, если не миллиарды рублей, чтобы конкурировать с TikTok. Также пока неизвестно, что будет отличать Yappy от основного конкурента.

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Приложение Yappy уже можно скачать в App Store. Пока оно в стадии закрытого бета-тестирования, в котором каждый месяц участвуют в среднем 300 блогеров. Целевая аудитория социальной сети — пользователи 14–34 лет. Они «увлечены саморазвитием и карьерой, и для них важны личное признание и материальный успех», уточнили «Коммерсанту» в «Газпром-медиа». Холдинг намерен привлекать аудиторию «классическими маркетинговыми инструментами, в том числе в цифровой среде».

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В комментариях к Yappy в App Store блогеры из TikTok уже пишут о желании сотрудничать. Компания отвечает, что готова рассмотреть их предложения.

Основатель коммуникационного агентства по работе с блогерами Salo Александр Кукса отметил, что для развития нового приложения понадобится «огромная армия пользователей» — производителей контента и ещё больше тех, кто этот контент будет потреблять. Для заметного уменьшения отставания от мировых конкурентов понадобятся годы, добавил Кукса.

В декабре 2020 года «Газпром-медиа» купил российское приложение коротких видео «Я молодец», которое развивалось при поддержке фонда «Иннопрактика». Глава холдинга тогда сказал, что эта покупка позволит создать «новый видеосервис, ориентированный на российских блогеров». Сейчас он подчеркнул, что платформа вертикальных видео — стратегическое направление для «Газпром-медиа», так как более 87% людей потребляют контент в смартфонах именно вертикально.