Россию отстранили от участия в строительстве АЭС в Чехии

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, который исключает участие фирм России и Китая в строительстве нового энергоблока на АЭС «Дукованы».

«Президент Земан подписал в понедельник ранее одобренный обеими палатами парламента так называемый «низкоуглеродный закон», который, кроме прочего, предусматривает исключение фирм России и Китая из числа потенциальных участников строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы», – приводит сообщение РИА «Новости» со ссылкой на Чешское ТВ.

Отмечается, что закон позволяет использовать в строительстве блока, а также в последующей его эксплуатации технологии только от тех стран, которые присоединились к международному договору о госзаказах от 1996 года, в число которых Россия и КНР не входят.

Ранее сообщалось, что палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента исключила российские и китайские компании из тендера на строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» на юго-востоке республики.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.

Президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия.

Указ вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России.

«Положения пунктов настоящего указа не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств», – уточняется в документе.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Путин также поручил правительству определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры. Договоры, заключенные до дня вступления в силу указа, количество которых превышает определенное правительством, подлежат прекращению.

Указ вступает в силу со дня опубликования и действует до отмены установленных им мер воздействия (противодействия).

15 апреля президент США Байден подписал указ о новых антироссийских санкциях, которые запрещают финансовым учреждениям США после 14 июня покупать российские гособлигации при первичном размещении. Также Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Под санкции также попали 32 физических лица и объединения. В ответ заместителю посла США в Москве вручили ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата, они должны покинуть Россию до 22 мая.

В марте посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента Путина. Пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков заявил, что возвращение посла в США будет зависеть от решения главы государства Владимира Путина.

Также обострились отношения Москвы и ряда других государств. Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

Прага потребовала от Москвы отменить решение о высылке. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге.

В конце апреля тысячи жителей Праги вышли на митинги против «пророссийской политики» президента страны Милоша Земана. Они вышли на Вацлавскую площадь с флагами Евросоюза, Украины и флагом оппозиции Белоруссии.

#Prag'ta yaklaşık on bin kişinin, Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Milos Zeman'ın #Rusya yanlısı siyasetini protesto etmek Vaclav Meydanı'nda yaptığı miting. pic.twitter.com/V8E0VeZo55— Toyota DshK (@ToyotaDshK) April 29, 2021 Как сообщила газета Standard со ссылкой на данные полиции, люди старались соблюдать дистанцию из-за пандемии коронавируса. Они захватили с собой плакаты с антироссийскими лозунгами и заявили, что Земан в качестве президента стране больше не нужен, так как он является «угрозой безопасности». На улицы города вышли, по разным данным, около 10 тысяч человек.

Причиной демонстраций стали высказывания президента от 25 апреля о том, что расследование дела о взрывах во Врбетице продолжается и нужно дождаться его окончания. Он также отметил, что в закрытых отчётах для правительства ранее не фигурировали «российские агенты», в документах упоминались просто иностранные агенты.

Признание политика буквально взорвало его оппонентов и чешскую общественность. Его едва не обвинили в измене родине и потребовали от Конституционного суда его отстранения от должности.

Чешские власти с позором расхлёбывают историю о взрывах боеприпасов во Врбетице. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, слова которого приводит ТАСС.

Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлёбывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы, — рассказал российский министр.

По его словам, чешские политики выдвигают разные версии и путаются в показаниях. Праге следует сначала разобраться с такими вещами, прежде чем обвинять дипломатов и выгонять их, хотя следствие ещё не закончено. Министр подчеркнул, что расследование едва ли закончится каким-то результатом.

Ранее Сергей Лавров резко раскритиковал антироссийские заявление официальных лиц Чехии, он назвал их признаками шизофрении. Политик заступился за президента республики Милоша Земана, который предложил рассматривать три версии произошедшего и не сбрасывать со счетов неосторожное обращение с оружием. Глава российского внешнеполитического ведомства назвал происходящее «не очень изящным сериалом», в котором полно «шизофренических компонентов».

Тендер на возведение нового энергоблока на АЭС "Дукованы", расположенной на юго-востоке Чехии, может быть объявлен в ноябре или декабре этого года. Об этом заявил в воскресенье вице-премьер и глава Минпромторга республики Карел Гавличек, выступая по Чешскому телевидению.

"Тендер на строительство нового блока на АЭС "Дукованы", как предполагаю, может быть объявлен в ноябре или декабре текущего года", - отметил он.

Выбор компании, которая реализует проект строительства энергоблока, займет, по словам вице-премьера, 28-29 месяцев. Стоимость проекта может составить до 160 млрд крон (примерно 6 млрд). В тендере намерены участвовать французская компания Electricite de France, американская Westinghouse и южнокорейская Korea Hydro & Nuclear Power.

Новый энергоблок АЭС "Дукованы"

Сооружение нового энергоблока на АЭС "Дукованы" должно начаться не позднее 2029 года, а его ввод в испытательный режим чешские власти наметили на 2036 год. Он заменит на АЭС один из четырех действующих блоков, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшимся предстоит работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

В Чехии действует также АЭС "Темелин". Она была введена в эксплуатацию в 2002 году. Обе станции были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Российская компания "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") обеспечивает их реакторы ядерным топливом.

АЭС "Темелин" является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии. Станция вырабатывает более 20% электричества, потребляемого в республике. На ней действуют два энергоблока, на которых установлены реакторы ВВЭР-1000 общей мощностью 2 160 МВт.

РФ и КНР отстранены от участия в тендере

Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента 16 июня исключила фирмы РФ и КНР из числа компаний-претендентов на участие в тендере на строительство нового энергоблока на АЭС "Дукованы". При его возведении нельзя будет использовать российские и китайские технологии и комплектующие. Сенат (верхняя плата) высшего законодательного органа республики выступил с инициативой, чтобы связанные с Россией и Китаем компании не смогли быть задействованы и в обеспечении процесса последующей эксплуатации блока.