Украину расстроил договор Венгрии с «Газпромом»

«Так мы поставили точку в многолетней огромной работе, наша страна наконец разрешила вопрос о снабжении газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не замерзнет, а стоимость газа для домовладений этой осенью не изменится», — сказал он в интервью национальному телевидению Сербии.