Украину расстроил договор Венгрии с «Газпромом»

Украину расстроило решение Венгрии о том, чтобы подписать долгосрочный контракт с «Газпромом» на поставки газа в обход Незалежной. Эти планы в МИД страны посчитали необоснованным и ведущими к ухудшению отношений Будапешта и Киева.
«С сожалением должны отметить, что данное решение наносит ущерб положительным итогам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых ранее приложили много усилий и энергии лично министры иностранных дел Украины и Венгрии», — отмечается в сообщении на интернет-портале Министерства иностранных дел Украины.
В сообщении также говорится о «несоответствии принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года». Помимо этого, в Киеве приняли решение о переносе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздние сроки. Мероприятие назначили на 29–30 сентября.
Ранее сообщалось, что Сербия и Венгрия состыковали участок продолжения трубопровода «Турецкий поток» в обход Украины. Об этом сообщил руководитель госпредприятия «Сербиягаз» Душан Баятович.
«Так мы поставили точку в многолетней огромной работе, наша страна наконец разрешила вопрос о снабжении газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не замерзнет, а стоимость газа для домовладений этой осенью не изменится», — сказал он в интервью национальному телевидению Сербии.