Глава «Газпрома» раскрыл детали газового договора с Венгрией

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал заключение долгосрочных контрактов с Венгрией на поставку российского газа в обход Украины.

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По словам Миллера, важная составляющая новых договоренностей – это диверсификация маршрутов поставок.

С 1 октября российский газ будет поступать в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.

«Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», - приводятся слова Алексея Миллера в телеграм-канале «Газпрома».

Ранее в понедельник, 27 сентября, «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов – до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из них – 15 лет.

Как отметил Алексей Миллер, подписанные контракты гарантируют надежные и стабильные поставки российского газа в Венгрию на ближайшие 15 лет.