Глава «Газпрома» раскрыл детали газового договора с Венгрией

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал заключение долгосрочных контрактов с Венгрией на поставку российского газа в обход Украины.
По словам Миллера, важная составляющая новых договоренностей – это диверсификация маршрутов поставок.
С 1 октября российский газ будет поступать в Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы.
«Это во многом стало возможным благодаря усилиям болгарских, сербских и венгерских компаний по развитию национальных газотранспортных систем», - приводятся слова Алексея Миллера в телеграм-канале «Газпрома».
Ранее в понедельник, 27 сентября, «Газпром экспорт» и MVM CEEnergy Ltd. заключили два долгосрочных контракта на поставку российского газа в Венгрию. Суммарный объем контрактов – до 4,5 млрд кубометров в год, срок действия каждого из них – 15 лет.
Как отметил Алексей Миллер, подписанные контракты гарантируют надежные и стабильные поставки российского газа в Венгрию на ближайшие 15 лет.
В МИД Украины, комментируя заключение контрактов, заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии, которое «наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинского-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии».