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«Пятерочку» обвинили в завышении цен третий раз за месяц

Вероника Полынина
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала «Пятерочке» третье предупреждение за месяц в связи с завышенными ценами на ряд продуктов в магазинах, пишет «Секрет фирмы».

«Пятерочку» обвинили в завышении цен третий раз за месяц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На этот раз ФАС выявила завышение цен на капусту и морковь в Черноземельском районе, где «Пятерочка» занимает доминирующее положение. Цены оказались выше, чем в Элисте, где торговая сеть не является доминирующей.

По мнению антимонопольного ведомства, сеть нарушила закон о защите конкуренции, который запрещает компаниям, которые доминируют на территории, устанавливать разные цены на одни и те же товары. На исправление цен компании дали 10 дней с момента получения предупреждения.

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В начале сентября Рязанское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита» из-за высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь. Наценку торговых сетей ведомство оценило в 50–100%.

За злоупотребление доминирующим положением, если это не ущемляет интересы других участников рынка, нарушителям грозит штраф от 300 000 до 1 млн рублей. Если монополия ущемляет конкурентов, ее ждет штраф от 1 до 15% от суммы выручки.

На прошлой неделе ФАС направила предупреждение торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит» из-за завышенных цен на муку, хлеб, мясо кур и свинину в ряде городов Подмосковья.

Компании,"Магнит",ФАС,
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