Сотрудники Сбера передали «коробки храбрости» для маленьких пациентов Центра им. Дмитрия Рогачёва

Московский банк Сбербанка совместно со своими партнерами активно участвует в акции «Коробка храбрости». Проекту более 5 лет, и он объединяет людей по всей России в желании помочь маленьким пациентам в больницах. Собранные пожертвования идут на приобретение игрушек, которые помогают детям не думать от болезни и преодолевать страх перед неприятными медицинскими процедурами. В рамках этого проекта сотрудник Сбера и представители благотворительного фонда «Русфонд» передали 15 коробок с детскими игрушками в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва, который оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь детям в возрасте от 7 дней до 18 лет. Переданные центру «коробки храбрости» будут размещены во врачебных и процедурных кабинетах, а также в игровых комнатах, где маленькие пациенты смогут выбрать понравившуюся игрушку. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «Я благодарен нашим сотрудникам и партнерам за их искреннее желание помочь детям, которые проходят непростое лечение, испытывают боль, стресс и страх. Цель проекта «Коробки храбрости» подарить маленьким пациентам улыбки и хорошее настроение, которые так необходимы для скорейшего выздоровления. Очень надеюсь, что эти волшебные ящики с сюрпризами помогут детям поскорее успокоиться после неприятных процедур и принесут им радость». Сергей Амбиндер, генеральный директор благотворительного фонда «Русфонд»: «Коробка храбрости — замечательная идея, восходящая к “кружечным сборам” 18-го века в России. Ваше пожертвование поможет выздороветь тяжелобольному ребенку, а незатейливая игрушка — поднять ему настроение. Сегодня возможность пожертвования подкреплена безопасными технологиями, проста и удобна. Благодарю благотворительный проект платформы «СберВместе» за возможность преодоления детских страхов и в итоге болезней». # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru. Русфонд (Российский фонд помощи) – крупнейший инновационный благотворительный фонд России создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, развитие гражданского общества, внедрение высоких медицинских технологий. Проверив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 147 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.