Сбер и Краснодарский край расширяют сотрудничество в сфере цифровизации здравоохранения

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым провела рабочее совещание по вопросам цифровизации экономики края, а также возможности дальнейшего применения решений и сервисов Сбера в сфере здравоохранения региона. В мероприятии принимали участие руководители социального блока правительства Кубани, топ-менеджеры компаний экосистемы Сбера и Юго-Западного банка ПАО Сбербанк.

На встрече были представлены цифровые сервисы индустрии здравоохранения Сбера. В настоящее время на территории Краснодарского края проходит пилотный проект СберЗдоровья по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), такими как артериальная гипертензия на базе НИИ «Краевая клиническая больница 1». Сервис помогает врачам быстрее и точнее узнавать о малейших изменениях состояния здоровья пациента и максимально оперативно оказывать медицинскую помощь.

Видео дня

Также проходит ряд пилотных проектов по применению в системе здравоохранения разработок Сбера на базе искусственного интеллекта. Врачи нескольких клиник используют разработку СберМедИИ и Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера — «КТ Лёгких», которая нацелена на поиск патологий, в том числе вызванных COVID-19, сегментацию участков поражённой ткани лёгких с указанием объёма поражения, а также продукты Группы компаний ЦРТ — Voice2Med, сервис для голосового заполнения медицинской документации, который может экономить более 20% времени врача, и виртуальный помощник для медицинских учреждений — голосовой робот, который может записать на приём, напомнить о приёме, — оптимизирует нагрузку на регистратуру, увеличивает число принятых пациентов. На совещании также была продемонстрирована технология Social ID — один из передовых продуктов, который позволяет гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства.

В завершении встречи состоялось открытие первого в Краснодарском крае хаба СБЕР ЕАПТЕКИ.

Цифровизация позволяет вывести здравоохранение на качественно новый уровень, увеличить доступность медицины в масштабах страны, повысить качество оказания консультаций, ускорить внедрение современных методов диагностики и лечения. Сервисы экосистемы Сбера востребованы жителями регионов страны. В частности, жители Краснодарского края за девять месяцев 2021 года в 6,5 раза чаще обращались к врачам телемедицинского сервиса СберЗдоровье, чем за весь 2020 год. А с сегодняшнего дня жители Краснодара смогут оценить и наш сервис для заказа лекарств. СБЕР ЕАПТЕКА переводит лекарственное обеспечение края на новый уровень, значительно увеличивает ассортимент и доступность лекарств в регионе. Разработки на базе искусственного интеллекта СберМедИИ, группы компаний ЦРТ и Лаборатории по искусственному интеллекту Сбера позволяют сделать процесс постановки диагнозов более эффективным, снимают с врачей рутинные процессы и в целом повышают качество медицинских услуг

Ольга Голодец

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Сбер – лидер российской цифровизации. Сбер внедряет удобные электронные сервисы, помогает сделать жизнь людей более комфортной. Благодарен за поддержку и внимание к нашему региону. В мае в Сочи мы уже открыли первый в крае хаб онлайн-сервиса СБЕР ЕАПТЕКА. Интернет-продажа лекарств востребована у жителей, особенно в период пандемии. Поэтому сегодня мы запускаем аналогичный центр в Краснодаре. У Сбера есть и другие инновационные разработки в различных сферах. Мы заинтересованы в их развитии в крае

Вениамин Кондратьев