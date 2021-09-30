Московскому торговому центру «Авиапарк» пригрозили закрытием на три месяца за нарушение масочного режима. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Нарушения мер против коронавируса были выявлены во время ежедневного рейда. По словам Романова, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Теперь торговому центру грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за несоблюдения ограничений был причинен вред здоровью сотрудников или посетителей, сумма может быть увеличена до миллиона рублей, а торговый центр могут закрыть на 90 суток.