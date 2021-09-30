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Еще одному торговому центру в Москве пригрозили закрытием на три месяца

Мослентаиещё 15
56 минут назад

Московскому торговому центру «Авиапарк» пригрозили закрытием на три месяца за нарушение масочного режима. Об этом телеканалу РЕН ТВ сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Нарушения мер против коронавируса были выявлены во время ежедневного рейда. По словам Романова, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок либо с масками, надетыми ненадлежащим образом. Администрацией торгового центра не были приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Теперь торговому центру грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за несоблюдения ограничений был причинен вред здоровью сотрудников или посетителей, сумма может быть увеличена до миллиона рублей, а торговый центр могут закрыть на 90 суток.

Любимый ТЦ москвичей оказался под угрозой закрытия

Ранее под угрозой закрытия оказался другой столичный торговый центр — «Гагаринский». Причиной также стали нарушения масочного режима.

Компании,Видео,
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