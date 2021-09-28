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«Газпром» решил не продавать Европе газ в следующем году

Елена Прошина
47 минут назад

"Газпром экспорт" до конца октября на своей электронной торговой платформе (ЭТП) не опубликовал предложения о продажах газа в Европу в 2022 году, пишет «Прайм» со ссылкой на календарь торгов компании.

«Газпром» решил не продавать Европе газ в следующем году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напомнило, что ЭТП - дополнительный инструмент продажи газа в Европу наряду с долгосрочными контрактами и другими платформами.

В соответствии с графиком, на ближайших сессиях с 27 сентября по 1 октября «Газпром экспорт» будет предлагать поставки газа в Европу на 2023 год, в то время как до этого в сентябре также предлагались поставки на зиму 2022/2023. В начале сентября также публиковались предложения о поставках газа в Европу в третьем квартале 2022 года.

Как утверждает источник РИА Новости на рынке, отсутствие предложений о продажах газа в Европу с поставкой в 2022 году не значит, что они прекращены - они могут появиться на предстоящих торговых сессиях.

Издание напомнило, что агентство «Блумберг» со ссылкой на источники сообщало, что "Газпром экспорт" ограничил продажи газа на ЭТП с поставкой в 2022 году после того, как суд в ФРГ подтвердил позицию немецкого регулятора о том, что «Северный поток – 2» не может быть выведен из-под действия газовой директивы ЕС. При этом два представителя «Газпрома», чьи слова цитировало агентство, утверждали, что связи здесь нет.

В настоящее время на рынке Европы наблюдается дефицит газа, что привело к резкому росту цен на «голубое топливо». Во вторник стоимость фьючерсов на газ на торгах впервые в истории превысила 1000 долларов за тысячу кубометров.

Строительство «Северного потока — 2» завершилось в начале сентября. Газопровод проходит из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

«Газета.ру» со ссылкой на агентство Блумберг ранее сообщала, что суд в Германии отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG — оператора газопровода «Северный поток — 2» — в споре о выводе проекта из-под газовой директивы Евросоюза.

Компании,Газпром,ЕС,Bloomberg,Газета.Ru,РИА Новости,
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