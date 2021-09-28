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Ритейлер H&M может запустить производство одежды в России

Елена Прошина
33 минуты назад

Сеть магазинов одежды H&M (Hennes & Mauritz AB) рассматривает возможность организации производства на фабриках в России. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил генеральный директор компании в РФ Саэд Эль-Ашкар.

Ритейлер H&M может запустить производство одежды в России
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что ритейлер не имеет собственных фабрик, поэтому размещает заказы на независимых заводах по всему миру от Индии до Португалии.

«При выборе поставщиков ключевое значение имеют производственные мощности и технологические возможности, и, конечно, локация. Глобальная команда H&M регулярно мониторит ситуацию на разных рынках и ищет лучшие варианты с целью выстраивания сети. В том числе рассматривается возможность производства в России», — приводятся в материале слова Саэда Эль-Ашкара.

Согласно планам на 2021 год ритейлер планирует закрыть около 350 магазинов и открыть свыше 100 новых. Большинство из них введут на растущих рынках. На данный момент H&M запустила по франшизе онлайн-магазин в Катаре, Индонезии, Филиппинах, Малайзии и Сингапуре. Первый магазин одежды H&M в Панаме запланировали открыть во второй половине 2021 года. Еще одним новым рынком ритейлера по франшизе в 2022 году станет Камбоджа.

Напомним, что компанию основали в 1947 году в Швеции. В сеть помимо бренда H&M входят марки COS, Monki, &Other Stories, Weekday, ARKET и Afound и H&M Home.

Компании,Интерфакс,
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