Российским банкам ограничат выдачу кредитов

Проект закона об ограничении выдачи банками кредитов россиянам может быть принят в Госдуме РФ в первом чтении в октябре текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Как ожидается, документ вступит в силу в начале 2022 года. Предусматриваемые ограничения хотят распространить только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности.
Лимиты не коснутся залоговых видов ссуд, например, ипотечных займов и кредитов на приобретение автомобилей. Ожидается, что будут установлены максимально допустимые доли отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или микрофинансовой организацией потребкредитов в течение квартала.
Период введения ограничений будет рассматривать совет директоров Центробанка в зависимости от рыночной ситуации в стране на текущий период.
Как сообщалось ранее, глава регулятора Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности. По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования.
Законопроект об ограничениях в сфере кредитования внесли на рассмотрение в Госдуму весной 2021 года.