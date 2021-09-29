Российским банкам ограничат выдачу кредитов

Проект закона об ограничении выдачи банками кредитов россиянам может быть принят в Госдуме РФ в первом чтении в октябре текущего года, сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Как ожидается, документ вступит в силу в начале 2022 года. Предусматриваемые ограничения хотят распространить только по отношению к необеспеченным потребительским кредитам, предоставляемым гражданам не для предпринимательской деятельности.

Лимиты не коснутся залоговых видов ссуд, например, ипотечных займов и кредитов на приобретение автомобилей. Ожидается, что будут установлены максимально допустимые доли отдельных видов рискованных займов в общем объеме выдаваемых банком или микрофинансовой организацией потребкредитов в течение квартала.

Период введения ограничений будет рассматривать совет директоров Центробанка в зависимости от рыночной ситуации в стране на текущий период.

Как сообщалось ранее, глава регулятора Эльвира Набиуллина пообещала ограничить выдачу кредитов при первой возможности. По ее словам, этого требует ситуация, сложившаяся на рынке кредитования.