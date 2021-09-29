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RTVI: в компании по борьбе с киберпреступностью Group‑IB проходят обыски

Газета.Ru
1 час назад

В московском офисе разработчика решений для предотвращения кибератак, компании Group-IB проходят обыски. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.

СМИ сообщили об обысках в компании Group‑IB
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным одного из них, в офисе идут следственные действия по уголовному делу, в рамках которого 28 сентября был задержан генеральный директор компании Илья Сачков. Другой источник в крупной IT-компании заявил, что Сачков и совладелец Group-IB Дмитрий Волков накануне не отвечали на звонки и были недоступны для собственных сотрудников.

Корреспонденты RTVi сообщили, что прибыли в офис Group-IB в ночь на 29 сентября, на проходной их встретили и не пропустили внутрь вооруженные люди в тактической одежде.

По словам журналистов, человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в стоящий рядом автобус. Официально информация не подтверждена - представители и высший менеджмент Group-IB не давали комментариев по этому поводу.

Компания Group-IB - одна из крупнейший российских компаний, специализирующихся на обеспечении информационной безопасности. В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России.

Компании,Илья Сачков,Дмитрий Волков,
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