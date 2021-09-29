СМИ сообщили об обысках в компании Group‑IB

В московском офисе разработчика решений для предотвращения кибератак, компании Group-IB проходят обыски. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.

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По данным одного из них, в офисе идут следственные действия по уголовному делу, в рамках которого 28 сентября был задержан генеральный директор компании Илья Сачков. Другой источник в крупной IT-компании заявил, что Сачков и совладелец Group-IB Дмитрий Волков накануне не отвечали на звонки и были недоступны для собственных сотрудников.

Корреспонденты RTVi сообщили, что прибыли в офис Group-IB в ночь на 29 сентября, на проходной их встретили и не пропустили внутрь вооруженные люди в тактической одежде.

По словам журналистов, человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в стоящий рядом автобус. Официально информация не подтверждена - представители и высший менеджмент Group-IB не давали комментариев по этому поводу.