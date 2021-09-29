СМИ сообщили об обысках в компании Group‑IB

В московском офисе разработчика решений для предотвращения кибератак, компании Group-IB проходят обыски. Об этом сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.
По данным одного из них, в офисе идут следственные действия по уголовному делу, в рамках которого 28 сентября был задержан генеральный директор компании Илья Сачков. Другой источник в крупной IT-компании заявил, что Сачков и совладелец Group-IB Дмитрий Волков накануне не отвечали на звонки и были недоступны для собственных сотрудников.
Корреспонденты RTVi сообщили, что прибыли в офис Group-IB в ночь на 29 сентября, на проходной их встретили и не пропустили внутрь вооруженные люди в тактической одежде.
По словам журналистов, человек в штатском перетаскивал вещи из офиса в стоящий рядом автобус. Официально информация не подтверждена - представители и высший менеджмент Group-IB не давали комментариев по этому поводу.
Компания Group-IB - одна из крупнейший российских компаний, специализирующихся на обеспечении информационной безопасности. В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России.