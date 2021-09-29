Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Назван регион России, который выиграет от высоких цен на газ в Европе

News.ruиещё 2
4 часа назад

Власти Санкт-Петербурга получат дополнительные возможности для развития города при условии установления высоких цен на газ в Европе, поскольку бюджет северной столицы уже в нынешнем году начнёт получать налоговые поступления от компании «Газпром». Об этом в интервью РИА Новости рассказала вице-президент, руководитель направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяна Караваева.

По её словам, в августе текущего года компания «Газпром» завершила необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге. По итогам года можно будет оценить объём денежных средств, которые получит город для своего развития.

По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 млрд рублей, а в 2022 году — уже около 40 млрд рублей, — рассказала Караваева.

Власти города планируют направить средства, в частности, на развитие транспортной инфраструктуры.

Цены на газ в Европе растут в последние недели. Цены на фьючерсы к концу сентября приблизились к отметке $600, а во вторник, 28 сентября, их стоимость на торгах превысила $1040 за тысячу кубометров.

Такая ситуация положительно влияет на прибыль российского газового монополиста — компании «Газпром». За первое полугодие 2021 года она составила 995,52 млрд рублей против 45,46 млрд за тот же период годом ранее.

Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик.

Ранее стало известно, что США наказали свою компанию за работу с «Газпромом» в обход санкций.

Компании,Правительство Санкт-Петербурга,Газпром,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители