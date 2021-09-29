PUSH-уведомления от Сбера сообщат москвичам о новых счетах за услуги ЖКХ Клиенты Сбербанка, проживающие в Москве, теперь могут подключить бесплатный сервис PUSH-уведомлений о новых счетах за жилищно-коммунальные услуги. Соглашения об использовании данного онлайн-сервиса уже заключено с большинством столичных поставщиков услуг ЖКХ. При подключении услуги банк будет регулярно проверять, есть ли у клиента неоплаченные счета, и оперативно направит PUSH-уведомление о начислении, которое отобразится на экране смартфона и в приложении СберБанк Онлайн. Чтобы оплатить квитанцию, достаточно перейти непосредственно в мобильное приложение. Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка – председатель Московского банка: «С каждым годом москвичи все чаще оплачивают услуги ЖКХ в СберБанк Онлайн, многие настраивают автоплатеж, чтобы не пропустить очередной срок оплаты. Сегодня Московский банк предлагает клиентам еще один максимально комфортный способ своевременного оповещения о необходимости внесения средств на свой лицевой счет. Соответствующие соглашения мы готовы заключить со всеми управляющими и ресурсными компаниями столицы». # # # Андрей Галиакберов пресс-служба Московского банка тел.: +7 (499) 500-00-05 (доб. 471-479) Galiakberov.A.A@sberbank.ru ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.