Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Mastercard запустила программу по оплате товаров и услуг в рассрочку

Российская Газета
1 час назад

Платежная система Mastercard объявила о запуске новой программы, в рамках которой потребители получат возможность оплачивать товары и услуги в рассрочку и без дополнительных комиссий ("купи сейчас - заплати потом": buy now, pay later, BNPL). Пока программа будет доступна в трех странах - США, Великобритании и Австралии.

Mastercard запустила программу по оплате товаров в рассрочку
Фото: istockistock

"Программа позволяет потребителям выбирать, как и когда они будут оплачивать товары от бренда, которому они могут доверять Поскольку защита потребителей имеет первостепенное значение для Mastercard, Mastercard Installments обеспечивает повсеместное принятие, подкрепленное защитой от мошенничества", - говорится в заявлении компании.

В свою очередь, продавцы смогут масштабировать предложения BNPL для потребителей, чтобы превратить удобство в конкурентное преимущество. "Было показано, что решения BNPL увеличивают средний объем продаж на 45 процентов", - уточнили в Mastercard.

Компании,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители