Mastercard запустила программу по оплате товаров в рассрочку

Платежная система Mastercard объявила о запуске новой программы, в рамках которой потребители получат возможность оплачивать товары и услуги в рассрочку и без дополнительных комиссий ("купи сейчас - заплати потом": buy now, pay later, BNPL). Пока программа будет доступна в трех странах - США, Великобритании и Австралии.
"Программа позволяет потребителям выбирать, как и когда они будут оплачивать товары от бренда, которому они могут доверять Поскольку защита потребителей имеет первостепенное значение для Mastercard, Mastercard Installments обеспечивает повсеместное принятие, подкрепленное защитой от мошенничества", - говорится в заявлении компании.
В свою очередь, продавцы смогут масштабировать предложения BNPL для потребителей, чтобы превратить удобство в конкурентное преимущество. "Было показано, что решения BNPL увеличивают средний объем продаж на 45 процентов", - уточнили в Mastercard.