Mastercard запустила программу по оплате товаров в рассрочку

Платежная система Mastercard объявила о запуске новой программы, в рамках которой потребители получат возможность оплачивать товары и услуги в рассрочку и без дополнительных комиссий ("купи сейчас - заплати потом": buy now, pay later, BNPL). Пока программа будет доступна в трех странах - США, Великобритании и Австралии.