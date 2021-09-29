В Сенате США предложили вступить в схватку c Байденом из-за "СП - 2"

«Газопровод Байден-Путин — это многомиллиардный подарок Джо Байдена, который укрепит Россию, поставит под угрозу Америку и сделает Европу объектом российского энергетического шантажа», «Джо Байден просто отказывается следовать закону в случае «Северного потока — 2». Он открыто нарушает его — и все это для того, чтобы дать зеленый свет путинскому газопроводу», «В феврале Джо Байден сказал в своей речи: "Америка вернулась. Дипломатия вернулась". Он отказался от каждого слова».