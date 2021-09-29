В Сенате США предложили вступить в схватку c Байденом из-за "СП - 2"

Американский сенатор Тед Круз в очередной раз выступил против запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Сенатор считает, что осуществление проекта стало возможным в результате сотрудничества между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.
«Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"... Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?» — написал в Twitter Тед Круз под видеозаписью своего выступления.
Круз последовательно ведет борьбу с реализацией проекта «Северный поток — 2». Пролистав ленту в аккаунте можно увидеть следующие его высказывания:
«Газопровод Байден-Путин — это многомиллиардный подарок Джо Байдена, который укрепит Россию, поставит под угрозу Америку и сделает Европу объектом российского энергетического шантажа», «Джо Байден просто отказывается следовать закону в случае «Северного потока — 2». Он открыто нарушает его — и все это для того, чтобы дать зеленый свет путинскому газопроводу», «В феврале Джо Байден сказал в своей речи: "Америка вернулась. Дипломатия вернулась". Он отказался от каждого слова».
Круз вместе с коллегой по Республиканской партии Майком Ли ранее блокировали утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте США. Политики выразили протест, который намеревались продолжать до тех пор, пока администрация американского лидера Джо Байдена не введет предусмотренные конгрессом санкции против газопровода «Северный поток — 2».