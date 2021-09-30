Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом

Американской компании Facebook грозит миллиардный штраф за повторное неудаление запрещенного контента. Об этом сообщают « Ведомости » со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Отмечается, что ведомство планирует составить соответствующий протокол. В связи с тем, что речь идет о повторном нарушении законодательства, платформу могут обязать выплатить штраф, равный от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. Точный размер санкций определит суд.