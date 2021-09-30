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Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом

Lenta.ruиещё 9
5 минут назад

Американской компании Facebook грозит миллиардный штраф за повторное неудаление запрещенного контента. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что ведомство планирует составить соответствующий протокол. В связи с тем, что речь идет о повторном нарушении законодательства, платформу могут обязать выплатить штраф, равный от 1/20 до 1/10 годового оборота компании. Точный размер санкций определит суд.

Ранее сообщалось, что Мировой суд Таганского района Москвы разрешил компании Facebook выплатить в добровольном порядке 26 млн рублей штрафов до 4 октября.

Компании,Роскомнадзор,
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