Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»

SberPress
35 минут назад

Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Федеральной службой судебных приставов запустили процесс исполнительного производства на основании электронной исполнительной надписи. Решение было представлено на форуме «Лидеры цифрового развития».

Новый сервис позволяет нотариусам не только дистанционно создавать цифровой исполнительный документ, но и направлять его далее судебным приставам. В результате процесс становится «бесшовным» для взыскателя, значительно сокращается вероятность ошибок, сократится потребление бумаги. По подсчетам Сбера, за счет внедрения технологии банк в следующем году сэкономит 1,5 млн листов бумаги, а скорость принятия решений сократится с 78 дней до одного дня.

Новый формат взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой позволит взыскателям сократить время и расходы на получение исполнительного документа, а Сберу и ведомствам значительно уменьшить бумажный документооборот. Экономия времени и энергии и природных ресурсов — один из приоритетов Сбера. И мы рады сотрудничать в этом направлении со всеми заинтересованными государственными структурами и коммерческими организациями

Максим Дегтярев

Вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами

Возможность электронного предъявления исполнительной надписи нотариуса исключит возможность подделки исполнительного документа

Ольга Помигалова

Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов

Форум «Лидеры цифрового развития» — одна из главных в России дискуссионных площадок о технологиях для автоматизации бизнес-процессов в сфере финансов, взыскания, телемаркетинга, телекоммуникаций, логистики и других. В этом году центральными темами форума стали речевые технологии и решения для бизнеса на основе искусственного интеллекта. Форум проходит с 29 по 30 сентября.

Компании,Максим Дегтярев,Сбербанк России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители