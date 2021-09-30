Сбер и Федеральная нотариальная палата запустили «Электронные исполнительные надписи»

Сбербанк совместно с Федеральной нотариальной палатой и Федеральной службой судебных приставов запустили процесс исполнительного производства на основании электронной исполнительной надписи. Решение было представлено на форуме «Лидеры цифрового развития».

Новый сервис позволяет нотариусам не только дистанционно создавать цифровой исполнительный документ, но и направлять его далее судебным приставам. В результате процесс становится «бесшовным» для взыскателя, значительно сокращается вероятность ошибок, сократится потребление бумаги. По подсчетам Сбера, за счет внедрения технологии банк в следующем году сэкономит 1,5 млн листов бумаги, а скорость принятия решений сократится с 78 дней до одного дня.

Новый формат взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой позволит взыскателям сократить время и расходы на получение исполнительного документа, а Сберу и ведомствам значительно уменьшить бумажный документооборот. Экономия времени и энергии и природных ресурсов — один из приоритетов Сбера. И мы рады сотрудничать в этом направлении со всеми заинтересованными государственными структурами и коммерческими организациями

Вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами

Возможность электронного предъявления исполнительной надписи нотариуса исключит возможность подделки исполнительного документа

Ольга Помигалова

Первый заместитель директора Федеральной службы судебных приставов