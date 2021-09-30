Digital Holding начнет работу в Узбекистане

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» совместно с партнерами из Узбекистана завершили формирование совместного предприятия Digital Holding. Стороны подписали соответствующий пакет документов. Digital Holding возглавит Владимир Кравченко, который ранее занимал пост гендиректора Ucell.
«Уверен, что экспертиза "МегаФона" и наших партнеров "ИКС Холдинг" и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания совместного предприятия, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От “МегаФона” мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.
Digital Holding должен стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. Работа компании будет направлена на расширение доступа и повышение качества услуг телекоммуникаций в Узбекистане.
Новым генеральным директором оператора Ucell назначен Андрей Шишковский, который прежде занимал должность директора по региональному развитию «МегаФона» в России. ICS Holding Uzbekistan возглавит Андрей Майгур, пост гендиректора CRPT Turon сохранит Анатолий Бачикалов.
«Создание СП Digital Holding, приход на рынок такого сильного игрока как "МегаФон" будет способствовать внедрению передовых технологических решений. Руководством страны перед отраслью поставлены большие задачи по цифровой трансформации отраслей экономики, в том числе и по дальнейшему развитию мобильной связи. Цифровая экономика определена в качестве основного драйвера экономического роста, поэтому предстоит повысить качество услуг мобильной связи и интернета, ускорить развитие систем электронной коммерции, цифровых сервисов и программных продуктов», — сказал советник премьер-министра Узбекистана Олимжон Умаров.