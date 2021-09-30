Digital Holding начнет работу в Узбекистане

«Уверен, что экспертиза "МегаФона" и наших партнеров "ИКС Холдинг" и ЦРПТ, а также профессиональная команда, сформированная уже на этапе создания совместного предприятия, позволит холдингу занять лидерские позиции в стране и предложить самые передовые технологии как абонентам, так и бизнес-сообществу. От “МегаФона” мы предоставим коллегам из Узбекистана полный доступ к нашему опыту, технологиям и успешным кейсам», — подчеркнул генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.