В торговых сетях прокомментировали сообщения о перебоях с «Дошираком»

Продукты быстрого приготовления «Доширак» не исчезнут с прилавков магазинов, пишет РБК.

В компании X5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток») опровергли перебои с поставками лапши и пюре «Доширак» в магазины, о которых ранее сообщило екатеринбургское издание e1.ru. По данным издания, продукты «Доширак» исчезли из магазинов в Красноярске, Волгограде и Екатеринбурге из-за приостановки производства на заводе в Рязани.

«В наших сетях проблем нет, получаем продукцию в полном объеме», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе X5 Group.

Об отсутствии проблем с поставками «Доширака» заявили также в пресс-службах «Магнита» и «Ленты».

Источник в другой торговой сети рассказал, что у рязанского завода действительно наблюдаются «небольшие ограничения» по поставкам из-за модернизации производства, но они касаются только дистрибьютеров.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области обратили внимание, что распространяемое в СМИ письмо завода-производителя датировано июнем, и за этот период перебоев с поставками «Доширака» не было. В региональном Минсельхозе заявили ТАСС, что завод работает штатно, и пообещали разобраться в причинах отсутствия продукции на Урале.