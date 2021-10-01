Управляющие компании начнут экономить на штрафах

Министерство строительства России выступило с инициативой об изменении порядка лицензирования управляющих многоквартирными домами организаций, сообщает «Российская газета».

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В пояснительной записке к проекту закона говорится, что УК предполагается обеспечить возможность предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без переоформления лицензии с помощью реестровой модели в сфере лицензирования. Как ожидается, это позволит снизить нагрузку на бизнес.

Для подтверждения своего права управлять домами организация будет получать выписку из реестра лицензий. Принимаемые меры позволят оптимизировать давление на бизнес со стороны проверяющих органов. Это необходимо, чтобы УК не штрафовали за то, в чем виноваты собственники — например, если засорилась канализация из-за того, что кто-то сливал в унитаз цемент.

Если управляющая компания подтвердит, что соответствует лицензионным требованиям, то ее не должны включать в план проверок. Кроме того, новый закон должен обеспечить ревизию жилищной инспекцией обоснованности поступающих от жителей жалоб на управляющую организацию.