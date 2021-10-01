«Выгодная история для "Газпрома"»: эксперт о транзите газа в Венгрию в обход Украины

«Газпрому» выгодно поставлять газ в Венгрию в обход Украины, поскольку на большей протяженности маршрута транзит обеспечивают его дочерние компании. Об этом в разговоре с «Рамблером" рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Аргументы о том, что украинский маршрут выгоден с экономической точки зрения, поскольку это кратчайший путь поставок газа в Венгрию, не состоятельны. Выгоду в этом случае получает только украинская сторона, поскольку получает за это деньги, отметил специалист.
«Но если мы посмотрим на ситуацию с позиции "Газпрома" как коммерческой компании, то в обход Украины, через "Турецкий поток" ему более выгодно поставлять газ в Венгрию. Получается, что он прокачивает через территорию России и платит сам себе, потому что он является собственником российской газотранспортной системы. Потом он качает по морскому газопроводу, непосредственно по "Турецкому потоку". Он владеет 100% акций в компании-операторе, то есть он тоже платит сам себе. Далее турецкий участок, который тоже принадлежит "Газпрому". И болгарский участок - единственный, которым владеет компания "Бултрансгаз", но там тариф на прокачку небольшой. Сербским участком опять же владеет "Газпром". Сербия не входит в Евросоюз, там нет требования об отдалении поставщика от транзитера. И все, дальше газ приходит в Венгрию. Поэтому на большей части маршрута "Газпром" платит своим же дочерним компаниям. И в итоге эти деньги остаются в компании», - рассказал Юшков.
Он уточнил, что в этой ситуации российская компания оплачивает только себестоимость прокачки, а все прибыли остаются у нее.
«Это выгодная история для "Газпрома"», - подчеркнул аналитик.
Контракт «Газпрома» с Киевом, который действует до конца 2024 года, предполагает прокачку через Украину по 40 млрд кубических метров газа в год или по 109 млн в сутки, напомнил эксперт.
«На эти объемы распространяется условие "качай или плати". То есть если сегодня "Газпром" 109 млн кубов не прокачал - он все равно должен заплатить, как будто он их прокачал. Он даже на завтра их не может перенести. И там без разницы, куда качается этот газ. Главное - обеспечить суммарный объем прокачки. Поэтому надо подождать и посмотреть, какие в первых числах октября будут объемы прокачки у "Газпрома", тогда можно будет точно сказать, есть ли возможность переноса именно направлений. Но я думаю, что в целом контракт, который мы видели, утечки из него, не говорят об обязанности качать по конкретному направлению. Эти объемы, которые идут в Венгрию - там около 25 млн кубов в сутки - могут быть перераспределены. И "Газпром", например, может их "перекинуть" на прокачку в Словакию, через которую газ будет попадать в Австрию, где находится точка приемки российского газа для многих стран Европы. Доставка идет именно в австрийский газовый хаб Баумгартен. Там уже "Газпром" передает его в собственность европейским компаниям и те уже сами "раскачивают" его по своим странам», - указал Юшков.
Эксперт отметил, что из-за транзита газа в Венгрию в обход территории Украины Киев сейчас ничего не потеряет.
«Украина занимает странную позицию, говоря, что это все плохо. А почему плохо, когда вы в любом случае сохраните доход от транзита до конца 2024 года? Это непонятно. Вам то какая разница по большому счету, куда качается газ? Ущерб для Украины будет после 2024 года. Гарантированно, что транзит газа на Венгрию будет идти в обход Украины еще много лет, поэтому Киев не сможет уже за него конкурировать. Но конкретно сейчас Украина доход от транзита не теряет. Будет ли "Газпром" переплачивать до конца года? Здесь большой вопрос. Я думаю, что нет. Думаю, что он подаст заявку о том, что те объемы, которые он качал на Венгрию, нужно просто качать в другую точку. Главное, чтобы он суммарно качал 109 млн кубов в сутки», - добавил Юшков.
В пятницу вступил в силу договор Венгрии и России на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. При этом впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». При этом в компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что страна лишилась возможности импорта природного газа из Венгрии по так называемому виртуальному реверсу.