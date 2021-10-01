«Выгодная история для "Газпрома"»: эксперт о транзите газа в Венгрию в обход Украины

«На эти объемы распространяется условие "качай или плати". То есть если сегодня "Газпром" 109 млн кубов не прокачал - он все равно должен заплатить, как будто он их прокачал. Он даже на завтра их не может перенести. И там без разницы, куда качается этот газ. Главное - обеспечить суммарный объем прокачки. Поэтому надо подождать и посмотреть, какие в первых числах октября будут объемы прокачки у "Газпрома", тогда можно будет точно сказать, есть ли возможность переноса именно направлений. Но я думаю, что в целом контракт, который мы видели, утечки из него, не говорят об обязанности качать по конкретному направлению. Эти объемы, которые идут в Венгрию - там около 25 млн кубов в сутки - могут быть перераспределены. И "Газпром", например, может их "перекинуть" на прокачку в Словакию, через которую газ будет попадать в Австрию, где находится точка приемки российского газа для многих стран Европы. Доставка идет именно в австрийский газовый хаб Баумгартен. Там уже "Газпром" передает его в собственность европейским компаниям и те уже сами "раскачивают" его по своим странам», - указал Юшков.