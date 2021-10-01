«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»

«Газпром» начал поставки природного газа в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток», сообщила компания в своем Телеграм-канале.

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«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии». – говорится в сообщении компании.

Там отмечается, что поставки начались благодаря строительству компанией FGSZ Ltd нового магистрального газопровода в Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где были введены компрессорные станции.