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«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»

Елена Прошина
49 минут назад

«Газпром» начал поставки природного газа в Венгрию и Хорватию через «Турецкий поток», сообщила компания в своем Телеграм-канале.

«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту – через газопровод «Турецкий поток» и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии». – говорится в сообщении компании.

Там отмечается, что поставки начались благодаря строительству компанией FGSZ Ltd нового магистрального газопровода в Венгрии, а также завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где были введены компрессорные станции.

«Турецкий поток» – газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год. «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Компании,Газпром,
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