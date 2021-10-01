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В британской Ikea нашли скрытые камеры над туалетами

В Питерборо (Великобритания) сотрудники распределительного центра Ikea нашли скрытые камеры над туалетами и раздевалками. ОБ этом пишет RT со ссылкой на британское издание The Mirror.

В британской Ikea нашли скрытые камеры над туалетами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказало издание, инфракрасный датчик на потолке заметил один из работников распредцентра. После этого под потолочными панелями было найдено еще несколько камер.

Уточняется, что камеры были установлены в 2015 году, однако тогда руководство заявило, что они не работают. Компания была вынуждена демонтировать устройства, начато расследование. Сотрудники компании, в том числе бывшие, требуют привлечь ее к ответственности. Одна из жертв незаконной слежки, на которую ссылается издание, назвала это вторжением в частную жизнь на рабочем месте и заявила, что «им это не сойдет с рук».

Ранее BBC сообщало, что KEA во Франции оштрафовали на 1 млн евро за сбор данных о сотрудниках.

Тогда жертвами незаконного сбора данных стали около 400 сотрудников магазинов компании в 2009-2012 годах.

Компании,Ikea,
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