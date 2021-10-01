Тиньков признал вину в суде США

Раскрыты условия мирового соглашения между основателем компании TCS Group, российским бизнесменом Олегом Тиньковым и министерством юстиции США.

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Как сообщает РБК, условия соглашения, которое позволит урегулировать претензии налоговой службы США, были озвучены в ходе слушаний в Окружном суде Северной Калифорнии. По словам представителя обвинения, бизнесмену предстоит выплатить 506 млн долларов. Сумма сложилась из налоговых потерь США от действий Тинькова в 2013 году с учетом процентов и штрафов, а также дополнительных налоговых обязательств, которые уже были урегулированы. 506 млн долларов должны быть выплачены до вынесения приговора.

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В качестве части сделки Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения, хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.

Озвученные на заседании условия соглашения должен утвердить суд. Судья отложил это решение до 29 октября с тем, чтобы проверить, есть ли у бизнесмена криминальная история в США. Он также отметил, что впервые встречается с такой медицинской историей, как у Тинькова.

Адвокат Тинькова заявил, что он сможет оплатить штраф в течение пяти дней. Представитель бизнесмена заявил, что он «имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS».