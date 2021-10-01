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Тиньков признал вину в суде США

Вероника Полынина
53 минуты назад

Раскрыты условия мирового соглашения между основателем компании TCS Group, российским бизнесменом Олегом Тиньковым и министерством юстиции США.

Тиньков признал вину в суде США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РБК, условия соглашения, которое позволит урегулировать претензии налоговой службы США, были озвучены в ходе слушаний в Окружном суде Северной Калифорнии. По словам представителя обвинения, бизнесмену предстоит выплатить 506 млн долларов. Сумма сложилась из налоговых потерь США от действий Тинькова в 2013 году с учетом процентов и штрафов, а также дополнительных налоговых обязательств, которые уже были урегулированы. 506 млн долларов должны быть выплачены до вынесения приговора.

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В качестве части сделки Тиньков признал вину по одному из пунктов обвинения, хотя днем ранее заявлял о своей невиновности.

Озвученные на заседании условия соглашения должен утвердить суд. Судья отложил это решение до 29 октября с тем, чтобы проверить, есть ли у бизнесмена криминальная история в США. Он также отметил, что впервые встречается с такой медицинской историей, как у Тинькова.

Власти США отказались от обвинений против Олега Тинькова

Адвокат Тинькова заявил, что он сможет оплатить штраф в течение пяти дней. Представитель бизнесмена заявил, что он «имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS».

Налоговая служба США зимой 2020 года инициировала дело против Олега Тинькова из-за якобы имевшего место занижения доходов в налоговой декларации за 2013 год. В тот момент TCS Group Holding PLC разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже. Их стоимость, по мнению американского налогового ведомства, составляла около 1 млрд. долларов. Практически сразу же после выхода TCS на биржу Тиньков отказался от американского гражданства. Однако и после этого бывший гражданин США должен отчитываться перед налоговой службой страны о своих доходах. В результате этой коллизии, по американским законам, оказалось, что Тиньков подал недостоверную декларацию, согласно которой его доход составил менее 206 тысяч долларов.

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