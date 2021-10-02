«У меня полно кеша». Тиньков заплатит США $506 млн

В течение ближайших пяти рабочих дней предприниматель Олег Тиньков планирует выплатить Минюсту США компенсацию в размере $506 млн — о такой сумме говорится в соглашении по делу о неуплате налогов. При этом продавать акции принадлежащих ему компаний бизнесмен не будет. В рейтинге Forbes по итогам 2020 года Тиньков занял 27-е место с состоянием $4,7 млрд.

Фото: ТАСС ТАСС

Российский бизнесмен основатель TCS Group Олег Тиньков признал в суде США вину по одному из предъявленных ему обвинений. В рамках дела о неуплате налогов предприниматель заключил сделку с министерством юстиции Соединенных Штатов, согласившись выплатить компенсацию – ее размер составит $506 млн. Тиньков принимал участие в заседании по видеосвязи из Лондона.

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"Виновен", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Налоговые потери США оценили в $240 млн, но с учетом процентов и штрафов эта сумма возросла до $448 млн. Кроме того, у Тинькова обнаружились дополнительные налоговые обязательства, которые уже были урегулированы. Сделка предполагает, что вся сумма в $506 млн будет выплачена до вынесения приговора.

Отметим, что компенсация не является штрафом в наказание за преступление – как передает ТАСС, суд вынесет приговор отдельно на заседании 29 октября. Судья также признался, что впервые встретился с такой медицинской историей, как у Тинькова - предприниматель сейчас борется с лейкемией.

В министерстве юстиции США также сообщили, что Тиньков проведет год под надзором и выплатит штраф в $250 тыс. в рамках сделки с американским правосудием.

Дело Олега Тинькова

Американцы, отказывающиеся от гражданства, должны платить так называемый exit tax (налог на экспатриацию). Он рассчитывается исходя из суммы, которую физическое лицо получило бы, продав все свои активы по рыночной цене за день до отказа от гражданства. Тиньков подал документы на выход из гражданства США 28 октября 2013 года. За три дня до этой даты TCS Group провела IPO. В ходе размещения компании Тинькова продали часть акций группы, выручив за них $199 млн. Учитывая, что компании Тинькова продолжали контролировать группу, на 27 октября его состояние превысило $1 млрд, отмечается в обвинительном заключении. При этом в подписанной декларации Тиньков указал, что его общее состояние составляет всего $300 000 (то есть в 3333 раза меньше, чем по расчетам властей США), а полученный доход за 2013 год — $205 000.

Спустя семь лет после этого у американской налоговой появились к нему претензии. В обвинительном заключении, которое опубликовал американский Минюст, указано, что Тиньков не только занизил свое состояние в тысячи раз, но и исказил данные о налогооблагаемых доходах. Это стало поводом для предъявления обвинения в изготовлении и предоставлении фальшивой декларации и фальшивого документа о доходах.

В конце февраля 2020 года Налоговая служба США потребовала экстрадиции Тинькова, который на тот момент находился в Лондоне. Бизнесмен остался на свободе, выплатив залог в £20 млн, но его ограничили в передвижениях. Вскоре после этого он объявил, что болен лейкемией.

В июле Олегу Тинькову сделали операцию по трансплантации костного мозга, а в декабре он сообщил о полной ремиссии. В заседаниях в США бизнесмен не участвовал в связи с болезнью, уточняется в судебных документах.

Как расплатится Тиньков

Адвокат миллиардера Кристофер Морвилло заявил на судебном заседании 1 октября о готовности начать процесс выплаты компенсации. По его словам, Тиньков может выплатить штраф в течение пяти рабочих дней. При этом бизнесмен не планирует сокращать пакет в TCS Group.

"Олег имеет достаточно средств, чтобы целиком выплатить штраф сейчас без необходимости продавать свои акции TCS", — сказал представитель Тинькова.

Как ранее заявлял в своем Instagram сам бизнесмен, "продавать акции, чтобы заплатить штраф США за мои "ошибки молодости", мне не нужно, у меня полно кеша".