Посол России допустила подписание контракта «Газпрома» с Болгарией

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в беседе с РИА Новости допустила подписание долгосрочного контракта на поставки российского газа между республикой и «Газпромом». По ее словам, это может произойти «при прагматичном подходе и политической воле» болгарских властей.

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При этом посол уточнила, что этот вопрос пока не рассматривался, поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство.

Митрофанова также отметила, что Москве не следует опасаться отказа Софии от российского газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), для этого нет оснований, поскольку СПГ — это намного более дорогой газ.

«Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение», —добавила Элеонора Митрофанова.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.