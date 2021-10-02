Минюст США раскрыл детали соглашения основателя группы «Тинькофф» по налоговому делу. Помимо $506 млн, Олег Тиньков выплатит дополнительный штраф в $250 000. Также российский бизнесмен проведёт один год под надзором.

Ранее стало известно, что предприниматель согласился на сделку с американским правосудием и признал вину по одному эпизоду нарушения местного налогового законодательства. Помимо компенсации в размере $506,8 млн в рамках дела о налоговых преступлениях в США прокуратура по Северному округу Калифорнии потребовала от Олега Тинькова дополнительный штраф. При этом ведомство не будет требовать для него реального тюремного срока.

«Согласно условиям соглашения, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы на отбытый срок с последующим освобождением под надзор сроком на год и дополнительный штраф в размере $250 000», — указано в сообщении на сайте Минюста.

В докладе Минюста отметили, что сумма, которую согласился выплатить Тиньков, вдвое превышает ту, от платы которой он попытался уклониться. Теперь условия соглашения должен утвердить суд. При этом российский бизнесмен признал вину только по одному из пунктов обвинения. Заседание назначили на 29 октября.

Позиция властей США Минюст утверждает, что ещё в 2013 году, когда стоимость инвестиций в акции банка Олега Тинькова выросла до более чем $1 млрд, бизнесмен отказался от гражданства США, а затем уклонился от «налогов на выезд». По версии американской стороны, Тиньков указал, что его доход за год 2013 год составил всего $205 000, в заявлении об экспатриации было указано, что состояние бизнесмена составляет $300 000. Как указывает Минюст, Тиньков подал документы на выход из гражданства США за три дня до того, как его компания TCS Group провела IPO. В ходе размещения компании Тинькова продали часть акций группы за $199 млн.

В конце февраля 2020 года налоговая начала слушания в отношении Тинькова в Лондоне, где он находился на тот момент. Он сдал российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии, а также заплатил залог размером 20 млн фунтов стерлингов. Однако бизнесмена всё равно ограничили в передвижениях по городу.